Essenslieferant Delivery Hero ist dank deutlich gestiegener Bestellungen kräftig gewachsen. Der Umsatz kletterte 2018 ohne das Deutschland-Geschäft, das im ersten Halbjahr 2019 den Besitzer wechseln soll, um 65 Prozent auf 687 Millionen Euro, teilte das seit Juni im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Bereinigt um Währungseffekte lag das Plus bei 77 Prozent.

Der Essenszusteller hatte im Dezember angekündigt, sein Deutschland-Geschäft für rund 930 Millionen Euro an den niederländischen

Konkurrenten takeaway.com zu abzutreten.Inklusive dem verkauften Deutschland-Geschäft erreichten die Erlöse 792 Millionen Euro. Damit übertraf Delivery Hero die eigene Prognose und die Erwartungen der Experten. Das Umsatzziel für das laufende Jahr bestätigten die Berliner.

rei/Reuters