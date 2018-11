Zur Großbildansicht DPA Umsatzbringer: Der Black Friday wird auch in Deutschland immer relevanter für Handel und Verbraucher

Weihnachten mag für viele Händler immer noch die umsatzstärkste Zeit des Jahres sein. Aber vor allem der Online-Handel ist immer erfinderischer geworden, wenn es um die Einführung neuer Shopping-Feiertage geht. Längst vorbei sind die Zeiten, in denen bei streng reglementierten Winter- und Sommerschlussverkäufen an Wühltischen in Warenhäuser erbittert um Schnäppchen gekämpft wurde.

Heutige Umsatztreiber sind Tage wie der Cyber Monday, der Black Friday, aber auch der aus China kommende Single's Day - und wenn der Schlussverkauf noch zu weit weg, aber das Lager voll ist, wird auch zum "Midseason Sale" oder zu "Abräumtagen" gerufen. Wenn ein solcher künstlicher Feiertag performt, wird aus einem Tag gerne wenigstens ein 30-Stunden-Event - oder gleich eine ganze Woche.

Und das Geld sitzt locker: Im Schnitt 472 Euro, knapp sieben Euro mehr als im Vorjahr, will jeder deutsche Kunde laut Handelsverband HDE in diesem Jahr für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Onlinehändler nehmen im November und Dezember ein Viertel ihres Jahresumsatzes ein, der Handel insgesamt ein Fünftel. Am Weihnachtsgeschäft in Deutschland haben die Aktionstage nach amerikanischem und chinesischem Vorbild natürlich erheblichen Anteil, weil sie so günstig ein paar Wochen vor dem Fest liegen.

Woher die Shopping-Feiertage kommen, was sie Verbrauchern und Unternehmen bringen und worauf man achten sollte, sehen Sie in unserer Übersicht.

Cyber Monday und Black Friday: Die US-Importe

Wer hat's erfunden?

Der Black Friday, der schwarze Freitag, liegt immer einen Tag nach dem amerikanischen Feiertag Thanksgiving, in diesem Jahr also am 23. November. In den USA ist der vierte Freitag im November ein Brückentag, den viele Verbraucher gern für Weihnachtseinkäufe nutzen. Seit den 1930er Jahren ist das so. Warum der Black Friday so heißt, ist allerdings nicht eindeutig; belegt ist der Begriff erst seit den 1960er Jahren. Es gibt mehrere Theorien: Entweder, weil die Einkaufsstraßen schwarz vor Menschen seien - oder auch, weil die Händler an diesem Tag sicher schwarze Zahlen schreiben können.

Zum Cyber Montag (dieses Jahr am 26. November) hin, den der Online-Handel vor 15 Jahren ins Leben rief, gibt es einen Countdown: Kunden können bei Amazon schon in dieser Woche bis zum Freitag, 18. November, täglich mehrere Tagesangebote shoppen. Ab dem 19. November bietet Amazon täglich spezielle Angebote im Fünf-Minuten-Takt, von sechs bis 20.15 Uhr.

Wo shoppen?

Viele Läden in den USA öffnen am Black Friday bereits in den frühen Morgenstunden und locken mit Rabattaktionen und Sonderangeboten. In Deutschland fokussiert sich das Black-Friday-Geschäft vor allem auf den Online-Handel, auch wenn sich einige stationäre Ketten vor allem im Technik-Bereich anschließen. Amazon heizt den Hype kräftig an und setzt Kunden auch zeitlich unter Druck: "Vom 19. bis 26. November 2018 findet hier die Cyber-Monday-Woche statt. Sichern Sie sich bereits heute großartige Angebote in unserem Countdown - täglich ab 6 Uhr neue Angebote im 5-Minuten-Takt. Greifen Sie schnell zu, denn Angebote gelten höchstens solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht - und der kann blitzschnell vergriffen sein." Neue Angebote werden ein paar Stunden vorher angekündigt.

Verbraucherschützer kritisieren, dass die Rabatte künstlich aufgebläht werden - weil oft mit den unverbindlichen Verkaufspreisen der Hersteller verglichen wird, die ohnehin kaum ein Händler verlangt. Bevor man auf ein scheinbar fantastisches Angebot klickt, sollte man, so die Empfehlung, mindestens zwei verschiedene Preisvergleichsportale bemühen. Besonders aufpassen sollten Verbraucher bei allzu verlockenden Preisen, denn auch Betrüger machen sich die Kaufrausch-Stimmung Ende November gern zunutze - auf keinen Fall sollte man über Vorkasse bezahlen, sondern über die sichere Amazon-Kasse auschecken. Bei unbekannten Shops im Internet sollte man auf Gütesiegel wie "Trusted Shop" oder TÜV-Siegel achten. Aber das sollte man natürlich immer - nur sind im Umfeld der großen Shopping-Feiertage vermehrt Betrüger mit Angeboten unterwegs, die zu gut klingen, um wahr sein zu können.

Was bringt es?

Mit einem weltweiten Umsatz von 6,59 Milliarden US-Dollar (rund 5,73 Milliarden Euro) galt der Cyber Monday übrigens 2017 als Rekordtag des vergangenen Jahres im Online-Handel. Nach einer Studie, die Ebay und das Kölner Handelsforschungsinstitut ECC gemeinsam betrieben, ändern die aus den USA importierten Shopping-Feiertage auch das deutsche Einkaufsverhalten: Viele Umsätze verlagern sich von der ersten Dezemberhälfte auf Ende November. In Deutschland setzte sich der Black Friday ab etwa 2007 durch, der Cyber Monday zwei Jahre später.