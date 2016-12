James Quincey folgt auf Muhtar Kent Coca-Cola bekommt neuen Chef

Der US-Getränkehersteller Coca-Cola Börsen-Chart zeigen hat den Rücktritt von Vorstandschef Muhtar Kent angekündigt. James Quincey, der bisherige Vorstand für das operative Tagesgeschäft, übernehme zum 1. Mai 2017 den Spitzenposten, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Kent, der den Konzern seit 2008 führt, behalte sein Amt als Vorsitzender des Verwaltungsrats. Quincey soll bei der nächsten Aktionärsversammlung im April ebenfalls in den Rat gewählt werden.

Der 51-Jährige ist bereits seit 1996 für Coca-Cola tätig und war im August 2015 zum Vorstand befördert worden. Kent lobte seinen Nachfolger, mit dem er in den letzten zehn Jahren eng zusammengearbeitet habe, als perfektes Beispiel für die Führungstalente in den eigenen Reihen. Es sei ein "wundervolles Privileg" gewesen, Coca-Cola acht Jahre führen zu dürfen, sagte der scheidende Chef mit Blick auf seine eigene Zeit an der Konzernspitze.

Auch Coca-Cola-Großaktionär Warren Buffett zeigte sich zufrieden. "Ich kenne James und glaube, dass das Unternehmen mit seiner Wahl eine kluge Investition in die eigene Zukunft gemacht hat", teilte der Starinvestor mit.

An der Börse wurde die Entscheidung ebenfalls wohlwollend aufgenommen, die Aktie legte vorbörslich um 1,3 Prozent zu. In den letzten zehn Jahren ist der Kurs um 70 Prozent gestiegen.

la/reuters

Nachrichtenticker