"Antoine de Saint Exupéry" Dieser Mega-Frachter kommt nach Hamburg

CMA CGM

Ein Gigant erreicht Hamburg: Der Frachter "Antoine de Saint Exupéry" kann 20.600 Containern befördern, er ist der größte Pott, der je in der Hansestadt angelegt hat.

Mit der Liste der größten Containerschiffe der Welt ist es so eine Sache: Kaum hat einer der Riesenfrachter den Titel erobert, wird er auch schon wieder entthront. Die Werften überbieten sich mit Rekorden bei der maximalen Ladekapazität.

Die Schiffe werden immer größer - und die Zahl der Standardcontainer, die sie maximal transportieren können, übersteigt seit einiger Zeit die Marke von 20.000. Wann immer einer dieser Riesen des Welthandels zum ersten Mal im Hamburger Hafen anlegt, ist das in der Hansestadt ein besonderes Ereignis. So war es etwa im Mai 2017, als die "MOL Triumph" am Burchardkai festmachte, mit einem Fassungsvermögen von maximal 20.170 Standardcontainern (TEU). Das war damals mehr, als jedes andere Schiff transportieren kann, das jemals Hamburg angelaufen hatte.

Am Donnerstag nun wird die "CMA CGM Antoine de Saint Exupéry" in der Hansestadt erwartet, die sogar noch mehr als 400 Container mehr laden kann. Das Schiff ist 400 Meter lang und 59 Meter breit, zur Steuerung reichen allerdings gerade einmal 18 Besatzungsmitglieder. Nach der Tonnage gerechnet wäre die "Saint Exupéry" sogar größer als jedes andere Containerschiff, mit 217.000 BRZ. Gegen 15.30 Uhr wird die "CMA CGM Antoine de Saint Exupéry" in Hamburg auf Höhe Teufelsbrück erwartet.

Vor 50 Jahren begann die Container-Revolution

Was die maximale Container-Zahl an Bord angeht ist eine andere Baureihe allerdings leistungsfähiger: die "OOCL Hong Kong" oder die "OOCL Germany" fassen bis zu 21.400 Container. Insgesamt betreibt der Hong Konger Reederei OOCL sechs solcher baugleichen Schwesterschiffe. Sie führen die Liste der größten Containerschiffe an, die "Saint Exupéry" folgt in dieser Rangliste erst auf Platz 7, auch wenn sie 10 Zentimeter länger ist.

Die Ankunft fällt in ein historisches Jahr. Vor fast genau 50 Jahren, am 31. Mai 1968, legte das erste Containerschiff im Hamburger Hafen an. Damals noch mit einer Ladekapazität, die heute fast putzig anmutet: 1200 Container. Damit begann die Container-Revolution im Transportwesen. Während eine 18-köpfige Crew damals in einer Acht-Stunden-Schicht 80 Tonnen herkömmliches Stückgut bewegen konnte, schaffte eine neunköpfige Brückenmannschaft mit dem Verladen der Container in der gleichen Zeit bis zu 2000 Tonnen.

Der Containerumschlag bescherte den Häfen einen jahrzehntelangen Aufschwung mit stetig steigenden Umschlagzahlen, der jedoch ins Stocken geraten ist. "Wir sind noch nicht wieder auf dem Level, dass wir vor der Finanzkrise hatten", sagte ein Hafensprecher am Mittwoch. In den Jahren 2007 und 2008 seien knapp 10 Millionen TEU pro Jahr im Hafen umgeschlagen worden, rund eine Million mehr als 2017.

