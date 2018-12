Die Krise bei Ceconomy ist noch nicht zu Ende. Der Media-Markt-Mutterkonzern streicht nach einem Krisenjahr die Dividende. Für das laufende Geschäftsjahr 2018/2019 rechnet das Unternehmen mit weniger Gewinn.

Deutschlands größter Elektronikhändler Ceconomy Börsen-Chart zeigen hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr wegen schwacher Nachfrage und einer Abschreibung auf seine Beteiligung an der Metro nur knapp in den schwarzen Zahlen gehalten. Die Aktionäre sollen auf eine Dividende verzichten, wie der Mutterkonzern von Media Markt und Saturn am Mittwoch mit.

Für eine Gewinnausschüttung gebe es "keine sinnvolle Basis". Jetzt will der Vorstand verstärkt in Logistik und Computersysteme investieren. Die Suche nach einem neuen Vorstandschef geht nach dem Abgang von Pieter Haas weiter.

Zugleich erwarte Ceconomy Börsen-Chart zeigen im laufenden Geschäftsjahr 2018/19 bei den operativen Ergebnissen Ebitda und Ebit einen leichten Rückgang. Nicht berücksichtigt seien dabei Ergebnisbeiträge aus der Beteiligung an der französischen Elektronikhandelskette Fnac Darty, aber auch nicht die Kosten für die umfangreichen Führungswechsel im Management. So scheidet auch Finanzchef Mark Frese zum Jahresende aus.

Nettogewinn stürzt ab, die Aktie auch

Anleger reagierten verärgert und geschockt auf die Nachrichten: Die ohnehin schon arg gerupften Aktien sackten vorbörslich beim Broker Lang & Schwarz um fast 11 Prozent ab. Einem Händler zufolge nehmen die Leiden für die Anleger damit kein Ende.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr ging der operative Gewinn (Ebit) auf 419 (Vorjahr: 494) Millionen Euro zurück. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank auf 630 (Vorjahr: 714) Millionen Euro. Unter dem Strich blieb nach Minderheiten ein Gewinn von 23 (206) Millionen Euro.

Ceconomy litt im vergangenen Geschäftsjahr unter anderem unter Rabattschlachten im Weihnachtsgeschäft, Problemen im deutschen Heimatmarkt und Währungseffekten wie dem Verfall der türkischen Lira. Mehrere Gewinnwarnungen waren die Folge. 2019 werde nun ein "Jahr des Umbruchs", kündigte das Unternehmen an.

rei/dpa/Reuters