Traditionsreicher Rennbahnhersteller hat Probleme Carrera gerät ins Schleudern

Zur Großbildansicht DPA Carrera World in Bayern: Ein Berater soll für strategische Neuausrichtung sorgen - das Geschäft leidet unter Pleite von Toys R Us

Eines muss man Andreas Stadlbauer (50) lassen, er scheut keine großen Gegner. Der Inhaber des gleichnamigen österreichischen Unternehmens, das sein Geld mehr schlecht als recht mit dem Verkauf der berühmten Carrera-Autorennbahnen und ferngesteuerten Fahrzeugen verdient, legt sich sogar mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (31; ÖVP) an. Als Österreichs Chefpopulist Anfang April bei Stadlbauer vorbeischaute, war ein Rennen im firmeneigenen Spielzimmer natürlich Pflicht. Es gewann Stadlbauer, aber schon der Besuch an sich war eine gute Nachricht. Denn es gibt bei Carrera sonst wenig Erfreuliches zu verkünden.

Seine rund 140 Mitarbeiter schwor Stadlbauer kürzlich auf große Herausforderungen ein. In einer Mitteilung verwies er auf die angespannte Marktlage. Einige Spielwarenhändler kämpfen mit herben Umsatzeinbußen. Die Pleite des Spielwarenhändlers Toys R Us hat einen wichtigen Absatzkanal zerstört, als größter Profiteur drückt Amazon massiv auf die Preise.

Zudem dient Stadlbauer mehr als Vertriebspartner des italienischen Spielwarenherstellers Giochi Preziosi. Umsatz und Ebit sollen darunter 2017 gelitten haben. Laut Stadlbauer sei der Gruppenumsatz im Vorjahr um 2 Prozent auf rund 100 Millionen Euro gesunken, zum Ergebnis macht der Unternehmer im Gespräch mit manager-magazin.de keine Angaben.

Umsatz und Ergebnis sollen gelitten haben

Laut jüngster verfügbarer Bilanz weist die größte Einzelgesellschaft, die Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH, für das Geschäftsjahr 2016 einen stagnierenden Umsatz von 59 Millionen Euro, das Betriebsergebnis rutschte mit -116.000 Euro in die roten Zahlen. Die Schulden sind auf 12 Millionen Euro gestiegen. Eine Konzernbilanz veröffentlicht die Gruppe nicht.

Zur Großbildansicht DPA "Carrera hat noch großes Potenzial": Andreas Stadlbauer

Stadlbauer gibt sich jedoch optimistisch. In den ersten Monaten des laufenden Jahres seien die Erlöse im wichtigen deutschen Markt um 5 Prozent gestiegen. Das US-Start-up Anki, dass Carrera mit einer innovativeren Rennbahn in den Vorjahren merklich Umsatz abgeknöpft hatte, verliert dagegen deutlich an Bedeutung. "Bei Autorennbahnen haben wir bald wieder einen Marktanteil von 90 Prozent", behauptet Stadlbauer. "Carrera hat noch großes Potenzial. Wir investieren in die Internationalisierung des Geschäfts, wollen von der Digitalisierung profitieren und planen, eine Marke zuzukaufen, die sehr gut zu unserem Kerngeschäft rund um Spielwaren auf vier Rädern passt", sagt er.

Bei der Weiterentwicklung des Kerngeschäfts soll die Unternehmensberatung Ramsauer & Stürmer helfen. Nach dem raschen Abgang von Vertriebschef Roger Balser zu Playmobil Ende vergangenen Jahres, übernimmt mit Norbert Frömmer nun ein weiterer Consultant sogar ein Mandat in der Geschäftsführung. Der 60-jährige Managing Director der LRS Unternehmensberatung soll sich um die Strategie des Unternehmens und organisatorische Verbesserungen kümmern. Stadlbauer verantwortet als CEO die Bereiche Marketing und Vertrieb, Josef Bachler kümmert sich noch bis zum Jahresende um die Finanzen und wird sich dann in den Ruhestand verabschieden.

Dass, wie Insider berichten, Töchter wie der ebenfalls angeschlagene Puppenhersteller Schildkröt, eine der ältesten Manufakturen der Welt, auf der Verkaufsliste stehen, will Stadlbauer nicht kommentieren. Man bekomme immer wieder Anfragen von Interessenten sagt er ausweichend.

Verlass scheint nur auf den neuen Freund des Hauses zu sein. Laut Stadlbauer hat sich Bundeskanzler Kurz gut geschlagen und wolle nun am Regierungssitz eine Carrera-Rennbahn aufstellen. Ein neues Duell sei bereits vereinbart. "Diesmal gerne auch bei ihm", fügt der Hauptgesellschafter an. "Denn bisher hatte ich ja Heimvorteil."