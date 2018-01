Softbank steigt bei Berliner Startup ein "Wirkaufendeinauto.de" - jetzt 2,9 Milliarden Euro wert

Zur Großbildansicht www.grossaufnahmen.de Schon vor dem Softbank-Einstieg preiswürdig: Auto1-Gründer Hakan Koç (2.v.l.) und Christian Bertermann (3.v.l.) erhielten den Preis "Game Changer 2017" von manager magazin und der Unternehmensberatung Bain &Company. Hier Bain-Deutschlandchef Walter Sinn (l.), mm-Chefredakteur Steffen Klusmann (r.) und Laudator Philipp Justus (2.v.r.), im Hauptberuf Googles Deutschlandchef.

18





Der japanische Tech-Investor Softbank des Milliardärs Masayoshi Son promoviert den Berliner Auto-Händler Auto1 zu einem der am höchsten bewerteten jungen Unternehmen der Welt. Softbank investiert insgesamt 460 Millionen Euro in Auto1 ("wirkaufendeinauto.de") und erhält dafür ein Fünftel an dem Unternehmen.

21





Größte Anteilseigner bleiben die beiden deutschen Gründer Hakan Koç und Christian Bertermann. Sie hatten unlängst den amtierenden Siemens-Aufsichtsratsvorsitzenden Gerhard Cromme als Chef ihres Aufsichtsrats verpflichtet. Nun wird auch ein Vertreter Softbanks in den Auto1-Aufsichtsrat einziehen.

Damit ist Auto1 unter den jungen, nicht börsennotierten Unternehmen in Europa nur der Musik-Sofortlieferdienst Spotify höher bewertet. Das Investment von Softbank besteht etwa zur Hälfte aus neu auszugebenden Aktien und bewertet Auto1 mit rund 2,9 Milliarden Euro. Nach eigenen Angaben kamen die Berliner im Jahr 2016 auf einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro und verkaufen derzeit mehr als 40 000 Autos im Monat.

Softbank ist der derzeit aktivste und kapitalkräftigste Tech-Investor der Welt und legt etwa Milliarden für Saudi-Arabien an. Unlängst hatten sich die Japaner etwa stark bei Uber eingekauft. Auto1-Co-CEO Koç sagte: "Wir freuen uns sehr, mit SoftBank einen der größten Tech-Fonds der Welt als Gesellschafter gewonnen zu haben. Gemeinsam mit unserem neuen Partner, der neben seiner Investment-Expertise auch großes technologisches Know-how mitbringt, werden wir unser Wachstum weiter vorantreiben."

soc