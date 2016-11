Volkswirte warnen vor 2017 Offene Stellen auf Rekordhoch - kommt nun die Delle?

Auf dem Arbeitsmarkt läuft es rund. Davon profitieren vor allem gut qualifizierte Jobsucher. Sie können aus einem so großen Stellenpool auswählen wie schon lange nicht mehr. Für 2017 aber rechnen Volkswirte mit steigenden Arbeitslosenzahlen - und nennen einen wichtigen Grund.

Arbeitsmarktforscher und die Bundesagentur für Arbeit (BA) sehen den deutschen Arbeitsmarkt in einer soliden Verfassung. Darauf weise nicht zuletzt die weiterhin hohe Zahl der offenen Stellen hin, berichtete die Nürnberger Bundesbehörde am Montag vor der Bekanntgabe der Arbeitslosenzahlen für den Oktober. Arbeitsagenturen rechnen zudem trotz der Flüchtlinge, die sich zunehmend auf Stellen bewerben, vorerst nicht mit steigender Arbeitslosigkeit.

Im Oktober stieg die Nachfrage nach Arbeitskräften erneut auf ein Rekordniveau, wie die BA berichtete. Sie verwies dabei auf ihren monatlich ermittelten Stellenindex BA-X. Dieser stieg auf den Wert von 223 Punkten. Das sind 2 Punkte mehr als im September und 21 mehr als vor einem Jahr. Vor allem der Handel, aber auch Speditionen und Kurierdienste suchen demnach verstärkt Aushilfskräfte für das Weihnachtsgeschäft.

Optimistisch fällt auch der Ausblick der Chefs der 156 deutschen regionalen Arbeitsagenturen in der monatlichen Umfrage des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) aus. Sie rechnen in den kommenden drei Monaten nicht mit steigender Arbeitslosigkeit, aber auch nicht mehr mit einem so starken Beschäftigungswachstum wie bisher, wie das IAB-Arbeitsmarktbarometer zeigt.

Zahl arbeitsloser Flüchtlinge wird wachsen und Statistik belasten

Zuletzt hatte sich nicht nur die Zahl der Jobs weiter erhöht. Anscheinend verbesserte sich auch die Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten jüngsten Arbeitsmarktindex der "Frankfurter Rundschau" und des Wirtschaftsforschungsinstituts WifOR hervor. Der Index für die Arbeitsbedingungen habe im zweiten Quartal deutlich zugelegt. Deutlich gestiegen sei vor allem die emotionale Verbundenheit von Beschäftigten mit ihrem Arbeitgeber.

Für den Oktober rechnen Volkswirte derweil mit einem erneuten saisonbedingten Rückgang der Arbeitslosenzahlen um 50.000 bis 55.000 auf rund 2,56 Millionen. Dies wären rund 96.000 weniger Erwerbslose als vor einem Jahr. Der Oktober profitiert nach Experteneinschätzung noch vom Herbstaufschwung, bevor Frost und Kälte auf dem Bau, in Gärtnereien und in der Gastronomie zu Entlassungen führen. Die offiziellen Arbeitslosenzahlen will die Bundesagentur am Mittwoch (2. November) veröffentlichen.

Im kommenden Jahr droht dem deutschen Arbeitsmarkt nach Einschätzung von Ökonomen allerdings eine kräftige Delle. Zwar sei nicht gerade mit einer schweren Jobkrise zu rechnen. Nach zunächst geringen Veränderungen müsse man sich in der zweiten Jahreshälfte 2017 aber auf spürbar steigende Arbeitslosenzahlen einstellen.

Neben dem etwas schwächeren Wirtschaftswachstum werde dazu die wachsende Zahl arbeitsloser Flüchtlinge beitragen. Laut der Prognose der Ökonomen wird die Zahl der Jobsuchenden 2017 im Schnitt um 70.000 bis 90.000 steigen.

