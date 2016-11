Abo-Service wird teurer Preis für Amazon Prime steigt massiv

Zur Großbildansicht AP Die Zeit der Schnäppchenpreise bei beim Abo-Service Amazon Prime ist vorbei

Amazon erhöht den Preis für seinen Abo-Service deutlich. Neukunden kassiert zahlen künftig 49 statt 69 Euro. Für Bestandskunden greift die Erhöhung bei einer Verlängerung etwas später.

Der Preis von Amazons Abo-Service Prime in Deutschland wird von 49 auf 69 Euro pro Jahr angehoben. Die Erhöhung gilt für Neukunden ab dem 1. Februar kommenden Jahres und für aktuelle Nutzer bei der Verlängerung vom 1. Juli 2017 an. Außerdem gibt es künftig die Möglichkeit, Prime monatlich für 8,99 Euro zu abonnieren, wie Amazon am Dienstag ankündigte.

Der Prime-Service ist für Amazon ein wichtiges Element zur Kundenbindung. In dem Abo gibt es unter anderem eine schnelle kostenlose Lieferung zum Teil bereits am selben Tag sowie den Zugang zu Filmen, TV-Sendungen und Musik.

Mit seinem vernetzten Lautsprecher Echo sowie den Bestell-Buttons für einzelne Marken-Artikel will Amazon gerade die Prime-Kunden überzeugen, alles mögliche bei dem weltgrößten Online-Händler zu kaufen.

Zugleich stiegen mit dem Ausbau des Angebots und der Versand-Möglichkeiten auch die Kosten. In den USA hob Amazon den Preis 2014 von 79 auf 99 Dollar pro Jahr an. In Deutschland kostete Prime bei der Einführung 2007 mit lediglich kostenlosem Versand 29 Euro jährlich und verteuerte sich mit dem Ausbau des Angebots auf 49 Euro.

Das sind die größten zehn Onlinehändler in Deutschland Beim entscheidenden Smartephone-Geschäft hakte es in der Vergangenheit bei Apple etwas, über den Absatz des neuen iPhone 7 gibt es noch keine Zahlen. Und beim E-Commerce? Im Ranking der größten Onlineshops belegte Apple.com.de, nur Rang 10. Gut 370 Millionen Euro Umsatz machte der Konzern im vergangenen Jahr über seinen Shop. Alternate.de, Platz 9: Man muss wohl Elektronik-Freak sein, um den Onlinemarktplatz Alternate.de zu kennen. Denn der Versandhändler für Hardware ist primär im Elektronikhandel tätig. Über das Portal erwirtschaftete das Unternehmen im vergangenen Jahr deutschlandweit 377 Millionen Umsatz. Elektronik-Fans werden auch ... ... das Portal conrad.de kennen. Der Elektronikversandhändler brachte es im vergangenen Jahr auf 433 Millionen Euro Umsatz und damit auf Platz acht des Rankings der größten Onlineshops in Deutschland. Manchen Elektronikversierten reicht angucken im Internet allein für eine Kaufentscheidung nicht. Sie können dann auch eine der 25 deutschlandweiten Filialen von Conrad aufsuchen. Deutlich mehr davon ... ... hat der Kaffeeröster Tchibo, in die die Kunden schon lange nicht mehr nur wegen des Kaffees drängen, sondern auch wegen der vielen mehr oder weniger nützlichen Artikel - von der Kaffeetasse bis zum Schneeanzug. Die gibt es selbstverständlich auch auf tchibo.de zu kaufen. Der Onlineshop hat im vergangenen Jahr 450 Millionen Euro Umsatz eingefahren und belegt damit im Ranking Platz 7. Im Vorjahr stand Tchibo noch einen Platz besser. Dort steht nun ... ... der Textilhändler Bonprix.de. Die Otto-Tochter vertreibt über diesen Kanal vergleichsweise günstige Mode für Frauen, Männer und Kinder. 485 Millionen Euro Umsatz spülte das in die Kassen von Otto. Das ist Platz 6 im Ranking der erfolgreichsten Onlineshops im vergangenen Jahr. Dass der Onlinehandel mit Technik ... ... gut funktioniert zeigt auch cyberport.de. 491 Million Euro Umsatz machte der Händler mit Computern, Unterhaltungselektronik und Technikzubehör im Jahr 2015. Das reicht für Platz 5 im Ranking von der Handelsforscher von EHI und Statista. Wer einen neuen Computer sucht ... ... landet früher oder später auch bei notbooksbillger.de. Auch den Wettbewerbern ist das Portal wohlbekannt. Schließlich vertreibt der Online-Händler schon seit mehr als zehn Jahren über diese Adresse im Internet Computer, Unterhaltungselektronik Handys und Technikzubehör. Das hat er mit 611 Millionen Euro Umsatz im vergangenen Jahr wieder recht erfolgreich getan. Das bedeutet Platz 4 im Ranking. Die nächsten drei Online-Händler spielen in Deutschland allerdings ... ... schon in einer anderen Liga. Zalando gehört definitiv dazu. Seit acht Jahren ist der Online-Händler auf dem Markt und nicht zuletzt durch seine "Schrei-vor-Glück"-Kampagnen einem Großteil der shoppenden Bevölkerung bekannt. Mit Bekleidung, Schuhen und Textilien hat zalando.de im vergangenen Jahr rund 1032 Millionen Euro Umsatz eingespielt, was Platz 3 im Ranking bedeutet. Mit großem Abstand ... ... belegt Otto.de des Hamburger Otto-Konzerns Platz 2. Die Handelsplattform brachte es im vergangenen Jahr auf ziemlich genau 2300 Millionen Euro Umsatz und ist schon seit 16 Jahren eine Größe im deutschen E-Commerce-Markt. Um ein Vielfaches größer ... ... ist der Onlinehändler Amazon.de mit fast 7800 Millionen Euro Umsatz in Deutschland im vergangenen Jahr. Der weltgrößte Online-Versandhändler belegt damit auch hierzulande Platz 1 unter den erfolgreichsten Onlineshops.

