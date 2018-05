PR-Gau für Amazon-Echo Alexa hört heimlich mit - und verschickt Gespräch

Es ist ein PR-Gau für Amazon - zu einem denkbar schlechten Moment: Im US-Staat Oregon hat ein Amazon-Echo - offenbar von den Nutzern unbeabsichtigt und unbemerkt - die Konversation eines Paares aufgezeichnet und an Dritte verschickt.

Laut der Darstellung Amazons, das den von einem lokalen TV-Sender aufgedeckten Vorfall in einer ersten Reaktion als "sehr selten" bezeichnete, ereignete sich das Missgeschick durch eine "unwahrscheinliche" Verkettung von Ereignissen, wie der Techblog Recode berichtete.

Der von dem Ehepaar installierte Echo sei durch einen Klang im Gespräch "aufgewacht", den das Gerät als "Alexa" verstanden habe, das in der Regel vorinstallierte Aktivierungswort. Die darauf folgende Konversation habe das Gerät als Anfrage verstanden, diese als Nachricht zu versenden. Auf die Nachfrage: "An wen?" seitens Alexas habe das Gerät Wortfetzen des Gespräches als einen Namen der Kontaktliste interpretiert, auf die das Gerät Zugriff hatte. Alexa habe zur Bestätigung dann noch einmal nachgefragt, den Namen genannt, mit der Nachfrage , "right" (richtig?) und die Konversation im Hintergrund dann als Bestätigung, "right!" ausgewertet.

Eine sehr unwahrscheinliche Ereigniskette, so Amazon. Man werte aktuell Möglichkeiten aus, Fälle wie diesen künftig weniger wahrscheinlich zu machen.

Die Konkurrenz holt auf

Für Amazon kommt der Skandal zur Unzeit. Nicht nur, dass der Konzern wegen seiner von US-Behörden verwandten Gesichtserkennung "Rekognition" ohnehin mit Negativschlagzeilen zu kämpfen hat.

