"Geht nicht über Nacht" Adidas will bis 2024 nur noch recyceltes Polyester verwenden

Zur Großbildansicht Adidas / Ravi Sidhu Adidas-Schuh aus recyceltem Meeresmüll

Der deutsche Sportartikler Adidas will seinen Plastikverbrauch in den kommenden sechs Jahren großflächig umstellen: Bis 2024 wolle man ausschließlich recyceltes Polyester in Schuhen und Textilien verwenden, sagte "Global-Brands"-Vorstand Eric Liedtke der "Financial Times". Aktuell gehöre etwa die Hälfte allen verwendeten Materials dieser Kunststoff-Klasse an, "bei diesen Volumina können wir den Übergang nicht über Nacht hinbekommen."

Recyceltes Polyester sei aktuell etwa 10 bis 20 Prozent teurer als Neumaterial, so die "FT". Weil in den kommenden Jahren aber immer mehr Unternehmen den Schritt hin zu recyceltem Material gehen dürften, erwarteten Experten sinkende Preise.

Adidas arbeite seit mehreren Jahren mit Recyclingmaterialien: 2012 hatte der Konzern die Outfits der freiwilligen Helfer bei den Olympischen Spielen in London aus aus Plastikflaschen gewonnenen Materialien hergestellt; 2015 hatte Adidas einen Schuh aus Meeresmüll (oben) präsentiert, ein Jahr später den ersten Schuh aus Plastikflaschen-Abfall in die Massenproduktion gebracht. Der Wandel hin zur komplett Neupolyester-freien Produktion dauere nun allerdings seine Zeit, weil die Preisunterschiede Schritt für Schritt aufgefangen werden müssten.

Von der "FT" befragte Umweltorganisationen wie der WWF begrüßten den Schritt. Orsola de Castro, Mitgründerin von Fashionrevolution.org, gab allerdings zu bedenken, dass auch recycelte Polyesterstoffe Nachteile mit sich brächten, da auch sie bei jeder Wäsche Mikrofasern verlören, die zu den Hauptquellen der Mikroplastik-Belastung in den Ozeanen gehörten.

luk