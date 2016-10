Grüne RWE-Tochter RWE-Tochter Innogy startet erfolgreich an der Börse

Zur Großbildansicht DPA Innogy RWE Zentrale in Essen: In Innogy bündelt RWE sein Zukunftsgeschäft mit Ökostrom, Netzen und Vertrieb

Die "grüne" RWE-Tochter Innogy ist am Freitag erfolgreich an der Börse gestartet. Unmittelbar nach Börseneröffnung um 09.00 Uhr stieg der Kurs auf über 37 Euro. Die Preisspanne hatte ursprünglich bei 32 bis 36 Euro gelegen. Zum Maximalpreis kommt Innogy auf einen Gesamt-Börsenwert von 20 Milliarden Euro und steigt damit auf einen Schlag zum wertvollsten deutschen Energiekonzern auf. Der Emissionserlös soll rund fünf Milliarden Euro betragen. Es ist damit der größte Börsengang in Deutschland seit dem Chiphersteller Infineon vor mehr als 16 Jahren.

In der Großtochter Innogy mit 40 000 der konzernweit bisher 60 000 Mitarbeiter bündelt RWE Börsen-Chart zeigen sein Zukunftsgeschäft mit Ökostrom, Netzen und Vertrieb. Nach der Abtrennung von Innogy will sich RWE im operativen Geschäft künftig auf das von der Energiewende schwer gebeutelte Großkraftwerksgeschäft und den Energiehandel konzentrieren. Darüber hinaus baut RWE auf hohe Dividenden von Innogy, die der Konzern etwa für seine Verpflichtungen beim Atomausstieg benötigt. Nach dem Börsengang wird RWE noch mindestens 75 Prozent der Innogy-Anteile halten. Geplant ist, dass RWE auch langfristig Mehrheitseigentümer bleibt.

Eon: Spekulationen um Einstieg von Cevian

Auch Eon legte am Freitag im frühen Handel deutlich zu. Der schwache Börsenwert von Eon lockt laut einem Pressebericht aktivistische Investoren an. Der schwedische Investor Cevian prüfe offenbar einen Einstieg bei dem Energiekonzern, schreibt die "Rheinische Post" (Freitagausgabe) unter Berufung auf Industrie-Kreise im Ruhrgebiet. Es gebe erste Überlegungen, bei Eon mit zehn Prozent einzusteigen, hieß es. Eine Eon-Sprecherin erklärte auf Anfrage der Zeitung, dass es immer Marktgerüchte gebe. "Man muss nicht alles für bare Münze nehmen", fügte sie hinzu. Ein Cevian-Sprecher wollte den Bericht laut dem Blatt nicht kommentieren.

Der von Atomausstieg und Energiewende gebeutelte Versorger Eon ist an der Börse derzeit nur noch rund 12 Milliarden Euro wert. Seit Ende 2014 hat sich der Wert der Aktien mehr als halbiert. Zuletzt hatte Eon seine ungeliebten Altgeschäfte über das neue Unternehmen Uniper an die Börse gebracht. Am Freitag sorgte der Bericht für etwas Auftrieb. Der Kurs der Eon-Aktien legte vorbörslich um knapp zwei Prozent zu. Die Schweden sind bei Börsianern durchaus bekannt. Sie gelten etwa als treibende Kraft hinter der Zerschlagung des Industriedienstleisters Bilfinger . Auch bei ThyssenKrupp Börsen-Chart zeigen und ABB ist der Investor aktiv.

la/dpa/reuters

Alle Artikel und Hintergründe zu Energie

Mehr manager magazin Zur Startseite