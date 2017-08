Dänische Reederei stößt Ölgeschäft ab Total-Chef freut sich über Schnäppchen von Maersk

Zur Großbildansicht DPA Ölförderung von Maersk

Der dänische Maersk-Konzern ist bei seiner freiwilligen Selbstzerschlagung ein gutes Stück vorangekommen: Der französische Energiekonzern Total Börsen-Chart zeigen übernimmt für 7,45 Milliarden Dollar (6,35 Milliarden Euro, inklusive Schulden) die Ölsparte Maersk Oil der dänischen Containerreederei.

Damit werde Total der zweitgrößte Betreiber von Förderstätten in der Nordsee, erklärte Total-Chef Patrick Pouyanné am Montag in Paris. Das Unternehmen profitiere von größeren Betrieben in Großbritannien, Norwegen und Dänemark.

Moeller-Maersk erhält Total-Aktien im Wert von 4,95 Milliarden Dollar und damit einen Anteil von rund 3,76 Prozent an Total. Außerdem übernimmt der französische Ölriese Schulden von Maersk Oil im Wert von 2,5 Milliarden Dollar.

Die Verwaltungsräte der beiden Unternehmen stimmten der Transaktion bereits zu, die im ersten Quartal 2018 abgeschlossen sein soll. Eine Zustimmung der Kartellbehörden steht noch aus.

Maersk hat im September vergangenen Jahres bekanntgegeben, dass sich das Unternehmen künftig auf sein Logistik- und Reedereigeschäft konzentrieren will. Dazu hatte der Konzern bereits die Reederei Hamburg Süd vom Oetker-Konzern übernommen.

Auch mit einem harten Sparprogramm will Weltmarktführer Moeller-Maersk aus der Krise kommen. In der Branche rollt bereits seit längerem auch eine Konsolidierung mit zahlreichen Übernahmen. Die Branche steckt seit Jahren in der Krise. Die Nachfrage hält mit den hohen Transportkapazitäten nicht mit. Zuletzt deutete sich aber eine gewisse Erholung an.

Total-Chef Pouyanne sprach von einer "außergewöhnlichen Gelegenheit". Bei dem Kauf gehe es um Vermögenswerte mit einer hohen Qualität, die gut zum Total-Geschäft passten.

Total nutzt mit dem Kauf die gegenwärtige Phase eines niedrigen Ölpreises, die auch Firmenbewertungen weltweit in den Keller gedrückt hat. Das Unternehmen reklamiert für sich, sich mit Kostensenkungen schnell auf das Billigöl-Umfeld eingestellt zu haben. Deshalb sei Total nun zu Zukäufen in der Lage.

Am Finanzmarkt war die Reaktion entsprechend positiv. Moeller-Maersk-Aktien legten im frühen Handel am Montag um mehr als 4 Prozent zu. Total-Aktien standen nach einer zudem erfolgten Abstufung durch die britische Bank Barclays hingegen mit einem Abschlag von mehr als einem halben Prozent unter Druck.

