RWE-Ökostromtochter in Turbulenzen Zahlen nicht im Griff - Peter Terium muss Innogy verlassen

Der Chef des Energiekonzerns Innogy, Peter Terium, gibt wenige Tage nach einer Gewinnwarnung seinen Posten auf. Terium beende mit sofortiger Wirkung im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands, teilte die Ökostromtochter des Energiekonzerns RWE Börsen-Chart zeigen am Dienstagabend mit.

"Der Aufsichtsrat begrüßt grundsätzlich die vom Vorstand verfolgte Unternehmens- und Finanzstrategie, sieht aber die Notwendigkeit eines höheren Stellenwertes der Kostendisziplin und einer fokussierten Wachstums- und Investitionsstrategie", hieß es in der Pressemitteilung. Terium hatte einen Vertrag noch bis Ende März 2021.

Einstweilen habe der Aufsichtsrat Uwe Tigges, bisher Personalvorstand von Innogy, zum Vorsitzenden des Vorstands ernannt. Tigges werde auch seine bisherigen Zuständigkeiten weiter betreuen.

Terium war seit 2003 in verschiedenen Positionen bei RWE tätig, zunächst als Leiter des Konzerncontrollings, später als Vorstandsvorsitzender verschiedener Tochterfirmen. Er war seit April 2016 Chef der RWE-Ökostromtochter. Zuvor hatte der Niederländer seit 2012 den Mutterkonzern RWE geleitet. Die Entscheidung des Aufsichtsrats kam offenbar überraschend, da auf der Internetseite des Konzerns noch das Zitat Teriums stand: "Innogy steht für umweltfreundliche, digitale und smarte Innovationen."

RWE hatte Innogy im vergangenen Jahr an die Börse gebracht. Der Mutterkonzern hält noch 77 Prozent der Anteile. In den vergangenen Monaten war immer wieder spekuliert worden, dass Innogy von einem ausländischen Energieriesen übernommen werden könnte.

Das seit Jahren schwächelnde Strom- und Gasgeschäft in Großbritannien verhagelte zuletzt die Bilanz von Innogy. Am Mittwoch hatte das Unternehmen gewarnt, dass der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) 2017 bei 2,8 Milliarden Euro liegen werde statt der bislang angepeilten 2,9 Milliarden Euro. 2018 werde das Ergebnis des Konzerns zudem wegen höherer Kosten für Zukunftsprojekte wie die Digitalisierung oder Investitionen in Wachstumsgeschäfte mit 2,7 Milliarden Euro noch niedriger ausfallen.

