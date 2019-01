Europa scheint in der vergangenen Woche nur knapp einem kompletten Stromausfall entgangen zu sein. Wie nun bekannt wurde, meldete die Energie-Regulierungskommission (CRE)am vergangenen Wochenende, dass am Donnerstag, den 10. Januar um 21 Uhr die Stromfrequenz in Europas Stromnetz auf deutlich unter 50 Herz abgesunken war. Ein Schwellenwert, ab dem Schutzmechanismen in Kraft gesetzt werden. Ab diesem Wert müsse mit erheblichen Einschnitten gerechnet werden bis hin zum Blackout, schreibt die Behörde, die über das europäische Stromnetz wacht, in einer Pressemitteilung.

Laut Telepolis bezieht sich die CRE auf den französischen Übertragungsnetzbetreiber RTE, der am Donnerstag um 21.02 Uhr alle industriellen Großverbraucher aufgefordert hatte, ihren Stromverbrauch unter 1500 Megawatt zu drosseln. Die CRE bedankte sich in ihrer Mitteilung bei den Produzenten. Dank deren Reaktionsfähigkeit hätten sie dazu beigetragen, die Stromversorgung in Frankreich und ganz Europa zu gewährleisten.

RTE ist zusammen mit seinen europäischen Partnern dafür verantwortlich, ein Gleichgewicht zwischen Stromerzeugung und -verbrauch herzustellen. Die CRE forderte das Unternehmen nun auf, nach den Ursachen für den Abfall der Stromversorgung zu suchen.

Laut der österreichischen Zeitung "Der Standard" lag die Stromnetzfrequenz an dem besagten Donnerstag bei 49,8 Herz. Laut Angaben des österreichischen Übertragungsnetzbetreibers APG löste "ein Datenfehler an einem Netzregler" im Gebiet der deutschen TenneT den Störfall aus. Zuvor hatte ein Experte dem Blatt zufolge vermutet, dass der Stromhandel mit einer Verkettung unglücklicher Umstände den Beinah-Zusammenbruch verursacht haben könnte. So gingen Kraftwerke manchmal zu früh vom Netz, während andere sich zu langsam aufschalteten. Dann käme ein unvorhergesehener Kraftwerksausfall - wie in der vergangenen Woche in Spanien - hinzu und die Stromversorgung trenne nicht mehr viel vom Blackout, der bei 48 Herz einsetzt.

Laut dem Experten scheine zwar zwischen 49,8 und 48 Herz noch eine ausreichende Spanne zu liegen, da jedoch die Kurve exponentiell verlaufe, könne es innerhalb weniger Sekunden zum Komplettausfall kommen.

Lesen Sie auch:

Warum das Elektroauto ein Feind der Energiewende ist

Volkswagen will Öko-Stromanbieter für Elektroautos werden





"Telepolis" erinnert unterdessen daran, dass es zuletzt in Frankreich im Jahr 2017 zu einer brenzlichen Situation kam, als eine Kältewelle den Stromverbrauch auf Rekordhöhen jagte und dem Land und damit auch dem europäischen Netz ein Blackout drohte. Vor gut 12 Jahren mussten sogar schon einmal circa 10 Millionen Haushalte in Frankreich vom Netz genommen werden, um einen Blackout zu verhindern. Dieses Mal scheinen die industriellen Produzenten offenbar Schlimmeres verhindert zu haben.