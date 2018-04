Banken und Broker lassen sich nicht lumpen Bonus-Töpfe an der Wall Street so voll wie seit Jahren nicht

Während Deutschlands größtes Finanzhaus weiter in der Krise steckt, läuft es für die amerikanische Finanzindustrie so gut wie seit Jahren nicht. Jüngster Indikator: die Boni der Wall Street, die Statista illustriert hat. Durchschnittlich 184.220 Dollar hat die Wall Street laut Schätzung des New Yorker Staats-Rechnungsprüfers Tom DiNapoli jedem Angestellten zusätzlich zum Festgehalt gezahlt - 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Vorkrisen-Bestmarke von 191.360 Dollar im Jahr 2006 verfehlt die Industrie damit nur knapp.

DiNapoli unterstrich die Bedeutung der Finanzindustrie für die Stadt New York: Die Wall Street mache weniger als fünf Prozent der Arbeitsplätze im Privatsektor der Stadt aus, aber mehr als 20 Prozent der Löhne.

"Das große Plus beim Profit in den vergangenen zwei Jahren zeigt, dass die Industrie auch angesichts der Regulierungen und Kunden-Schutz-Gesetzen nach der Finanzkrise florieren kann", so DiNapoli laut Mitteilung - ein durchaus politisches Statement, will US-Präsident Trump doch entsprechende Gesetze seines Vorgängers Barack Obama zurücknehmen.

Insgesamt beläuft sich der Bonus-Pool laut DiNapoli für das vergangene Jahr auf 31,4 Milliarden Dollar. Statista schätzt, dass der durchschnittliche Bonus damit etwa zweieinhalb Mal so groß ist wie das durchschnittliche mittlere Haushaltseinkommen in den USA.

luk