Regelverstöße bei Aktien US-Börsenaufsicht verhängt Millionenstrafe gegen Deutsche Bank

Die Deutsche Bank kommt nicht zur Ruhe: Das angeschlagene Geldhaus muss in den USA 9,5 Millionen Dollar Strafe zahlen. Ein Mitarbeiter hatte Kunden Wertpapiere angepriesen, vor denen er intern warnte.

Mitten in die Verhandlungenum einen Milliardenvergleich wegen windiger Hypotheken-Deals der Deutschen Bank in den Vereinigten Staaten platzt die US-Börsenaufsicht SEC mit einer weiteren Millionenstrafe. Wegen Regelverstößen im Zusammenhang mit Aktienanalysen und dem Umgang vertraulicher Informationen habe die Bank ein Bußgeld von 9,5 Millionen Dollar (8,6 Mio. Euro) akzeptiert, teilte die SEC am Mittwoch mit.

Die Summe ist deutlich kleiner, als die Milliardenstrafen, die der Bank derzeit in den USA noch drohen. Dennoch ist der Vorgang unangenehm für das Unternehmen. Er wirft erneut ein schlechtes Licht auf das Geschäftsgebaren der Deutschen. Die Bank soll vertrauliche Marktinformationen nicht ausreichend geschützt haben.

Ein Mitarbeiter hatte zudem Kunden Wertpapiere eines US-Handelsunternehmens zum Kauf angepriesen, vor denen er gleichzeitig intern warnte. Darüber hinaus habe es das Geldhaus verfehlt, im Rahmen der Ermittlungen von der SEC angeforderte Unterlagen bereitzustellen.

Zweite Millionenstrafe innerhalb von zwei Monaten

Erst im August hatte die US-Finanzaufsicht Finra eine Strafe in Höhe von 12,5 Millionen Dollar wegen unerlaubter Verbreitung vertraulicher Marktinformationen gegen die größte deutsche Bank verhängt. Dem Institut wurde damals ebenfalls mangelnde Kontrolle über sensible Daten vorgeworfen, die im Rahmen der hausinternen Kommunikation ausgetauscht worden sein sollen.

Das Frankfurter Geldhaus verhandelt derzeit mit der US-Regierung um einen Vergleich wegen dubioser Hypothekengeschäfte vor der Finanzkrise. Das Justizministerium in Washington hatte die Latte kürzlich mit einer ersten Forderung über 14 Milliarden Dollar hochgelegt. Allerdings erwarten Experten, dass man sich am Ende auf einen niedrigeren Betrag einigt.

