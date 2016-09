Gewinn, Umsatz, Eigenkapital Wie US-Banken Europas Banken deklassieren

Zwei Welten: Die US-Großbanken haben die Finanzkrise überwunden - und bauen Umsatz und Eigenkapital aus, während Europas Geldhäuser weiter unter Schwindsucht leiden. Nicht nur für die Deutsche Bank ist das ein Alarmsignal.

Zeitenwende: 2007, vor der Finanzkrise, wetteiferten Großbanken aus Europa und den USA auf Augenhöhe um Marktanteile und um die besten Deals im globalen Finanzgeschäft. Doch acht Jahre nach der Lehman-Pleite ist die Bankenlandschaft in eine Zweiklassen-Gesellschaft zerfallen: Auf der einen Seite die US-Banken, die ihre Kapitaldecke gestärkt haben und deren Gewinne wieder deutlich höher sind als vor der großen Krise. Und auf der anderen Seite die klammen Geldhäuser Europas, deren Gewinne nicht einmal halb so hoch sind wie die der US-Konkurrenz.

Und die Schere öffnet sich weiter. Europas Banken leiden unter weiter sinkendem Eigenkapital. Sie haben außerdem, im Gegensatz zu den meisten US-Großbanken, noch Bußgelder in Milliardenhöhe aus den USA zu erwarten - wie zum Beispiel die Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen. Während US-Geldhäuser vor Kraft strotzen und auf allen Geschäftsfeldern wieder angreifen, leiden ihre europäischen Pendants weiter unter Schwindsucht: "Europas Banken fallen weiter zurück", lautet das Fazit einer Untersuchung von Ernst & Young. Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft hat die wichtigsten Kennzahlen der 10 größten Geldhäuser der USA und in Europa verglichen: Das Ergebnis ist ein Alarmsignal für die Geldhäuser in Europa.

Dass die nach Umsatz größten US-Geldhäuser an der Börse mehr als doppelt so hoch bewertet sind wie die europäischen Top Ten, spielt in diesem Vergleich nur eine Nebenrolle. Schließlich war auch der Nettogewinn der US-Banken im ersten Halbjahr mit rund 47 Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch (Europas Top Ten: 22 Milliarden Euro). Was Europas Bankern für die Zukunft deutlich mehr Sorgen bereiten sollte, ist der Rückgang der Eigenkapitalquote auf durchschnittlich 5,4 Prozent - während die US-Geldhäuser ihre Kapitaldecke das sechste Jahr in Folge stärken konnten und inzwischen eine Eigenkapitalquote von 7,5 Prozent erreichen.

Dies schafft in Zeiten niedriger Zinsen Freiraum für lukrativere Geschäfte: Die zehn größten US-Banken steigerten ihre Bilanzsumme auf insgesamt 14,5 Billionen Euro, das ist der höchste Wert seit zehn Jahren. In Europa sank die Bilanzsumme der großen Player dagegen auf 15,3 Billionen Euro: Setzt sich diese Entwicklung fort, haben die US-Banken die europäische Konkurrenz auch bei dieser Kennzahl bald abgehängt. "Die europäischen Banken kämpfen derzeit an vielen Fronten", sagt Dirk Müller-Tronnier, Partner bei Ernst & Young. Dazu zählt er nicht nur die historisch niedrigen Zinsen, die den Banken das Kerngeschäft erschweren.

Zudem binden schärfere Vorgaben der Regulierungsbehörden mehr Kapital - viele Banken, die in der Vergangenheit stark auf Investmentbanking gesetzt haben, müssen angesichts einer dünnen Kapitaldecke ein neues Geschäftsmodell finden. Hinzu kommen notleidende Kredite in Südeuropa sowie - nicht nur im Fall Deutsche Bank - Belastungen durch Strafzahlungen und Rechtsstreitigkeiten.

Anders gesagt: Für eine Aufholjagd ist der europäische Geldadel noch nicht gerüstet. Er kann nur hoffen, dass die US-Konkurrenz nicht auf Nimmerwiedersehen enteilt.

Wie US-Banken Europas Banken deklassieren Zweiklassengesellschaft: Der Börsenwert der Deutschen Bank ist unter 17 Milliarden Euro gefallen. Die US-Bank JPMorgan Chase ist mit rund 210 Milliarden Euro an der Börse etwa 13mal so viel wert. Während JPMorgan im ersten Halbjahr 2016 umgerechnet 15 Milliarden Euro operativen Gewinn erzielte, waren es bei der größten deutschen Bank nicht einmal 1 Milliarde Euro - obwohl die Bilanzsummen beider Banken gar nicht weit auseinander liegen. Die Deutsche Bank belasten hohe Kosten für den Umbau und für Rechtsstreitigkeiten ... ... so fordert etwa das US-Justizministerium wegen fragwürdiger Hypothekengeschäfte 14 Milliarden Dollar von der Deutschen Bank. Hält die Behörde an dieser Forderung fest, müsste die Deutsche Bank für diese und andere Rechtsstreitigkeiten Rücklagen bilden, die ihren aktuellen Börsenwert übersteigen. Wie dramatisch die Schere zwischen US-Banken und der europäischen Konkurrenz auseinandergeht, zeigt eine Untersuchung der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY). Die zehn größten US-Banken ... ... haben im ersten Halbjahr 2016 einen Nettogewinn von 47 Milliarden Dollar erzielt. Das ist mehr als im ersten Halbjahr 2007, also vor Beginn der Finanzkrise. Die zehn größten europäischen Banken weisen dagegen für das erste Halbjahr 2016 einen Nettogewinn von insgesamt 22 Milliarden aus: Das ist weniger als die Hälfte der US-Konkurrenz und auch rund 50 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2007. Das heißt: Während US-Banken die (von den USA verursachte) Finanzkrise überwunden haben, kämpfen die Europäer mit wachsenden Problemen. Die Top Ten der US-Banken haben im ersten Halbjahr sowohl ihre Bilanzsumme (um 2,2 Prozent auf insgesamt 14,5 Billionen Euro) als auch ihre Eigenkapitalquote (um 0,1 Prozent auf 7,5 Prozent) gesteigert. Dagegen ging die Bilanzsumme der zehn größten europäischen Banken (im Bild: Bankendistrikt in London) um 1 Prozent auf 15,3 Billionen Euro zurück. Die Eigenkapitalquote der europäischen Geldhäuser fiel ebenfalls um 0,2 Prozent auf durchschnittlich 5,4 Prozent. Dass die US-Banken bei diesen wichtigen Kennzahlen weit vorne liegen, hat Gründe ... Seit dem Krisenjahr 2008 haben die zehn größten US-Banken ihr Eigenkapital um 170 Prozent auf mehr als 1 Billion Euro aufgestockt (im Bild: JPMorgan Chef Jamie Dimon). Die zehn größten europäischen Player stärkten ihr Eigenkapital seit 2008 dagegen nur um 55 Prozent, so die Studie von Ernst & Young. Im ersten Halbjahr 2016 ist das Eigenkapital der Europäer auf rund 826 Milliarden Euro gesunken. Die durchschnittliche Eigenkapitalquote der Europäer ging damit erstmals seit vier Jahren im ersten Halbjahr wieder leicht auf 5,4 Prozent zurück, während die US-Banken ihre Quote auf 7,5 Prozent steigern konnten - den höchsten Wert seit sieben Jahren. Dass die US-Geldhäuser derzeit doppelt so viel Nettogewinn erzielen wie ihre europäischen Konkurrenten, liegt auch an zahlreichen Problemen in Europa ... Die niedrigen Zinsen bremsen das Kerngeschäft der Banken aus - und ein Ende der Niedrigzinspolitik ist in Europa (im Bild EZB-Chef Mario Draghi) nicht in Sicht. Hinzu kommen steigende Anforderungen an Risikovorsorge und Eigenkapital. "Der einstige Gewinnmotor Investmentbanking bindet viel Geld, daher haben viele Banken ein Strategieproblem", so EY. Außerdem müssen viele Geldhäuser - nicht nur die Deutsche Bank - mit hohen Strafzahlungen aus Rechtsstreitigkeiten rechnen. Das drückt die Gewinne weiter. Die US-Banken haben dagegen das Tal bereits durchschritten ... So liegt der operative Gewinn der zehn größten US-Banken im ersten Halbjahr 2016 bei rund 67 Milliarden Euro. Das ist zwar weniger als im ersten Halbjahr 2015, liegt aber immer noch deutlich über Vorkrisenniveau. Die zehn größten europäischen Geldhäuser schaffen unterdessen nur 33 Milliarden Euro operativen Gewinn - das ist nur halb so viel wie im ersten Halbjahr 2007. Solche großen Unterschiede in der Profitabilität und beim Eigenkapital drücken sich auch in der Börsenbewertung aus ... Der Börsenwert der zehn größten US-Banken betrug zum 30. Juni 2016 insgesamt rund 875 Milliarden Euro, so Ernst & Young. Die zehn größten europäischen Geldhäuser brachten es insgesamt auf 410 Milliarden Euro, das ist weniger als die Hälfte. Europas wertvollste Bank war per Ende Juni 2016 die britische HSBC mit einem Börsenwert von knapp 110 Milliarden Euro. Das entspricht etwa dem sechsfachen Börsenwert der Deutschen Bank. An zweiter Stelle in Europa ... ... rangierte zum Ende des ersten Halbjahrs die französische Großbank BNP Paribas mit knapp 50 Milliarden Euro Börsenwert - knapp vor der spanischen Großbank Santander. Am unteren Ende der Top Ten ... ... rangiert die Deutsche Bank. Ihr Börsenwert hat sich von 1. Januar bis 30 Juni 2016 um 45 Prozent verringert und ist inzwischen unter die Marke von 17 Milliarden Euro gefallen. Einen ähnlich massiven Kurseinbruch ... ... verbuchten die britische Barclays mit 44 Prozent und die Royal Bank of Scotland, deren Börsenwert sich im ersten Halbjahr glatt halbierte. Für die US-Banken sind das Probleme wie aus einer anderen Welt ... ... die Aktien der beiden größten US-Banken Wells Fargo und JPMorgan Chase gerieten im ersten Halbjahr zwar auch unter Druck (minus 16 und minus 9 Prozent), doch waren beide Institute an der Börse zum Haljahr jeweils mehr als 200 Milliarden Euro wert - und damit doppelt so hoch bewertet wie der europäische Branchenprimus HSBC. Sie vermissen in dem Vergleich die US-Bank Goldman Sachs? Goldman Sachs liegt mit einem Börsenwert von knapp 60 Milliarden Euro im US-Ranking nur an sechster Stelle - hinter Wells Fargo, JP Morgan, Bank of America, Citigroup und US Bancorp. In Europa hätte es für Goldman glatt für Platz 2 gereicht, hinter HSBC und vor BNP Paribas und der Banco Santander. Noch schmerzhafter für die Europäer wird der Vergleich, wenn man die Gewinnentwicklung nicht nur des ersten Halbjahrs, sondern der vergangenen vier Jahre heranzieht: Seit 2012 erwirtschafteten die 10 größten US-Banken Gewinne von umgerechnet 418 Milliarden Euro. Die zehn größten europäischen Player verdienten im gleichen Zeitraum nur 98 Milliarden Euro, also nicht einmal ein Viertel. Gewinn-Champion in den USA war im ersten Halbjahr JP Morgan mit 10,6 Milliarden Euro Nettogewinn, dicht gefolgt von Wells Fargo mit umgerechnet 9,9 Milliarden Euro. Dem stehen 6,2 Milliarden Euro Nettogewinn vom europäischen Champion HSBC und 4,4 Milliarden Euro von BNP Paribas gegenüber. Und die Deutsche Bank? Deutschlands größtes Geldhaus verbuchte im ersten Halbjahr 2016 einen Nettogewinn von 232 Millionen Euro - bei einer Bilanzsumme von 1,8 Billionen Euro. Doch derzeit hat man in Frankfurt andere Sorgen als die Profitabilität - es gilt nun, das Kapital zu stärken und die Rechtsstreitigkeiten beizulegen, um irgendwann in ferner Zukunft aus der Tiefe des Raumes wieder angreifen zu können. Man muss ja nicht gleich JPMorgan zum Maßstab nehmen.

