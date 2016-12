Italiens Großbank stärkt Kapital in Polen Unicredit bekommt Milliarden für polnische Bank

Die angeschlagene italienische Großbank Unicredit verschafft sich durch den Verkauf eines großen Teils der polnischen Bank Pekao finanzielle Luft. Für 10,6 Milliarden Zloty (2,4 Milliarden Euro) trennen sich die Italiener von weiteren 32,8 Prozent, wie die beiden Banken am Donnerstag mitteilten. Die Anteile gehen an den staatlich kontrollierten polnischen Versicherer PZU und den Entwicklungsfonds PFR des Landes. Damit sinkt die verbliebene Unicredit-Beteiligung an Pekao auf 7,3 Prozent. Dieser Anteil soll in Kürze über die Börse in Warschau abgestoßen werden.

Durch den nun vereinbarten Anteilsverkauf rechnet Unicredit Börsen-Chart zeigen mit einem Anstieg der harten Kernkapitalquote - einem wichtigen Gradmesser für die Stabilität einer Bank - um 0,55 Prozentpunkte. Für weitere rund 142 Millionen Euro trennte sich Unicredit zudem von Beteiligungen an drei polnischen Vermögensverwaltern. Damit schafft Vorstandschef Jean Pierre Mustier weitere Fakten, bevor er in der kommenden Woche seine genaue Strategie vorstellt und vermutlich eine bis zu 13 Milliarden Euro schwere Kapitalerhöhung ankündigt.

Der Franzose hatte am Montag betont, sich nicht von der politischen Unsicherheit in Italien nach dem gescheiterten Verfassungsreferendum bremsen lassen zu wollen. Unicredit-Aktien verloren am Mittwochvormittag an der Mailänder Börse gut 0,5 Prozent an Wert. Seit Wochenbeginn haben die Papiere in einer wahren Rally aber immer noch mehr als ein Fünftel zugelegt. Damit wird Unicredit an der Börse wieder mit gut 15 Milliarden Euro bewertet. Dennoch bleiben die Papiere mit einem Jahresverlust von mehr als 50 Prozent einer schwächsten europäischen Banktitel.

Seit Mustiers Amtsantritt im Juli hat die Verbesserung der Kapitalpuffer für die Bank oberste Priorität. Damit will der Manager das Institut für die erwarteten schmerzhaften Aufräumarbeiten stärken. Unicredit sitzt auf einem Berg fauler Kredite, den die Bank nur mit Verlusten schnell abbauen kann.

