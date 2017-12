Ex-Commerzbanker rückt auf Blessing wird Favorit für UBS-Spitze

Zur Großbildansicht REUTERS Noch gar nicht so lange her: Martin Blessing im Februar 2016, damals noch als Chef der Commerzbank.

Der ehemalige Commerzbank-Chef Martin Blessing steigt zum Favoriten für die Nachfolge von UBS-CEO Sergio Ermotti auf. Hintergrund ist die neue Rolle, die Blessing zum Jahreswechsel bei der Schweizer Großbank übernehmen wird: Der 54-Jährige werde neuer Chef der Vermögensverwaltung und ersetze Amtsinhaber Jürg Zeltner, gab die UBS bekannt. Bislang ist Blessing Chef der Inlandsgeschäfte der Schweizer Bank.

Verwaltungsratschef Axel Weber ließ in der Mitteilung reichlich Lob über Blessing ausschütten: Blessing habe in den gut zwölf Monaten seit seinem Start im September 2016 der UBS in der Schweiz "starke Finanzergebnisse und einen Rekordzuwachs an Neukunden" beschert sowie "die digitale Strategie des Unternehmensbereichs entscheidend weiterentwickelt".

Mit der Vermögensverwaltung ("Wealth Management") führt Blessing künftig die mit Abstand wichtigste operative Sparte der UBS. Die Sparte verwaltet nach Bloomberg-Angabe 1,3 Billionen US-Dollar und wurde zuletzt als Kern der UBS-Strategie ausgebaut.

Blessings bisherige Aufgaben übernimmt Axel Lehmann, derzeit noch Vorstand für das operative Geschäft (COO). Neue COO wird die bisherige operative Personalchefin Sabine Keller-Busse.

soc