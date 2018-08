Faule Hypothekengeschäfte US-Justiz und Royal Bank of Scotland einigen sich auf Vergleich

Zur Großbildansicht AFP Die Royal Bank of Scotland hat während der Finanzkrise faule Hypotheken verkauft. Nun zahlt das Institut eine Milliardensumme

Die Royal Bank of Scotland (RBS) zahlt 4,9 Milliarden Dollar wegen fauler Hypothekengeschäfte vor der Finanzkrise. Der Vergleich zwischen dem US-Justizministerium und der einst größten Bank der Welt ist endgültig in trockenen Tüchern, wie das Ministerium am Dienstag in Washington bestätigte.

Die Behörden sehen es als erwiesen an, dass die RBS auf dem amerikanischen Immobilienmarkt trickste - und damit maßgeblich zur weltweiten Finanzkrise beitrug. Das Institut bündelte Hypotheken in komplexe Wertpapiere und verkaufte die Bonds dann als sicheres Investment an Anleger. Dabei habe die RBS gewusst, dass die zugrundeliegenden Hypotheken stark ausfallgefährdet gewesen seien. Als der Markt abstürzte, wurden die Bonds auf einen Schlag so gut wie wertlos.

Dem Ministerium zufolge hat das Geldhaus die Anschuldigungen zurückgewiesen und auch kein Fehlverhalten eingeräumt. Doch RBS-Chef Ross McEwan zeigte sich erleichtert, den langwierigen Streit um US-Hypothekengeschäfte nun zu den Akten legen. Denn die Unsicherheit rund um die zu erwartende Strafe bremste das Institut aus. Nun kündigte es an, seinen Eignern erstmals seit seiner 45 Milliarden Pfund schweren Rettung durch den Staat 2008 eine Dividende zu zahlen. Davon profitiert vor allem der britische Staat, der auch nach mehreren Anteilsverkäufen noch 62 Prozent an der RBS hält. Großbritannien dürfte nun deutlich leichter allmählich aus der Bank aussteigen können.

An der Börse in London notierte die RBS-Aktie am Mittwoch unverändert. Das britische Geldhaus hatte die Einigung mit der US-Regierung, die letztlich deutlich günstiger ausgefallen war als von vielen Experten erwartet, bereits im Mai verkündet und schon im zweiten Quartal in seiner Bilanz verbucht.

Andere Banken kosteten ihre Vergehen im Vorfeld der Finanzkrise deutlich mehr - die Deutsche Bank etwa einigte sich Anfang 2017 in einem ähnlichen Fall mit den US-Behörden auf eine Zahlung von insgesamt 7,2 Milliarden Dollar. Die Bank of America schloss im August 2014 einen Rekordvergleich über fast 17 Milliarden Dollar ab.

jh / dpa/ reuters