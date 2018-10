Zentrale der BHF-Bank in Frankfurt am Main

Die Deutsch-französische Privatbank schreibt wieder schwarze Zahlen.

Die deutsch-französische Privatbank Oddo BHF arbeitet wieder mit Gewinn. "Wir wachsen wieder, und im ersten Halbjahr dieses Jahres haben wir in Deutschland neun Millionen Euro vor Steuern verdient", sagte Philippe Oddo, Chef des Bankhauses, dem manager magazin. "Wir schreiben in diesem Jahr in jedem Monat schwarze Zahlen. Tendenz steigend. Dazu hat auch die BHF maßgeblich beigetragen." Im vergangenen Jahr schrieb Oddo noch einen operativen Verlust von 2,5 Millionen Euro.

Oddo hat die traditionsreiche BHF-Bank, die bereits zuvor eine ganze Reihe von Eigentümerwechseln erlebt hatte, vor mehr als zweieinhalb Jahren gekauft. In einem Bieterkampf hatte sich der französische Bankier gegen Fosun aus China durchgesetzt.

