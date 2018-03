Promi-Banker tritt ab Goldman-Chef Lloyd Blankfein bereitet Abgang vor

Zur Großbildansicht AP Lloyd Blankfein

Der Chef der US-Investmentbank Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, bereitet einem Medienbericht zufolge seinen Rücktritt vor. Dies könne bereits zum Jahresende passieren, berichtet das "Wall Street Journal".

Das Finanzinstitut blicke bei der Suche nach einem Ersatz für Blankfein nicht über die beiden Co-Präsidenten Harvey Schwartz und David Solomon hinaus. Bei Goldman Sachs war zunächst kein Kommentar zu erhalten.

Die Aktie des Geldhauses gab an der Wall Street einen Teil ihrer Kursgewinne ab und notierte zur Mittagszeit rund ein Prozent im Plus.

Blankfein steht Ende dieses Jahres seit mehr als zwölf Jahren an der Spitze der US-Bank. Er ist damit einer der dienstältesten Chefs an der Wall Street. Dabei startete seine Karriere durchaus nicht harmonisch: 1981 bewarb sich der Jurist bei Goldman Sachs Börsen-Chart zeigen, wurde jedoch zunächst abgelehnt.

Das änderte sich allerdings: 2004 stieg Blankfein zum Vize-Präsidenten der Bank unter deren Chef, dem späteren US-Finanzminister Henry Paulson, auf. 2006 ersetzte er Paulson auf dem Chefsessel. Er manövrierte die Bank daraufhin durch schwierige Zeiten, mit der US-Immobilien-Krise sowie der Finanzkrise, während der Goldman Sachs zum Teil heftig in die Kritik geriet.

Inzwischen bemüht sich Goldman Sachs um eine breitere Aufstellung. Neben dem traditionellen Investmentbanking werden zunehmend weitere Geschäftsfelder auf- und ausgebaut, wie beispielsweise auch das Kreditgeschäft mit breiteren Kundenschichten.

Auch finanziell gehört Blankfein nach all den Jahren an der Bankspitze zu den Ausnahmegrößen an der Wall Street: Die Finanznachrichtenagentur Bloomberg schätzte sein Vermögen vor wenigen Jahren auf mehr als eine Milliarde Dollar.

cr/rtr