Der Kurs der Deutschen-Bank-Aktie schwankt extrem, viele Anleger haben viel Geld verloren. Wären alle Investoren so geduldig wie Hamad bin Jassim Al Thani - die Deutsche Bank könnte ganz entspannt eine Kapitalerhöhung durchziehen.

Der Absturz der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen hat in vielen Depots Spuren der Verwüstung hinterlassen. Trotz ihres Kurssprungs um 14 Prozent am Freitag im US-Handel auf 13,09 US-Dollar hat die Aktie seit Jahresbeginn knapp die Hälfte ihres Wertes eingebüßt. Seit 2014 sind es mehr als 60 Prozent.

Besonders schmerzhaft ist der jahrelange Niedergang von Deutschlands größtem Geldhaus für das Emirat Katar. Im Jahr 2014 investierte das reiche Golf-Emirat rund 1,7 Milliarden Euro in die Deutsche Bank: Der ehemalige Regierungschef des Emirats, Scheich Hamad bin Jassim Al Thani, wollte die Öl-Milliarden Katars breiter anlegen und sich damit für ein Post-Öl-Zeitalter wappnen - zum Beispiel durch Investments in europäische Banken.

Das Timing des Einstiegs war nicht glücklich. Binnen 30 Monaten sind die 1,7 Milliarden Euro Katars auf rund 630 Millionen Euro zusammengeschmolzen, wie CNN Money errechnet hat. 1,1 Milliarden Euro Verlust würden manchen Investor in die Flucht schlagen - doch was macht Al Thani? Er kauft weitere Aktien der Deutschen Bank, sowohl im Jahr 2015 als auch im Frühjahr 2016.

So viel Vertrauen und Geduld sind die Deutschbanker gar nicht mehr gewohnt - sie belohnten die Treue Katars mit einem Sitz im Aufsichtsrat. Chefkontrolleur Paul Achleitner zeigte sich entzückt über die Langmut seines Anker-Invesoren, der unerschütterlich an seinem "Langzeitinvestment" festhielt. Die beiden von Al Thani verantworteten Staatsfonds Paramount Services und Supreme Universal halten inzwischen jeweils rund 5 Prozent an der Deutschen Bank - mit der Folge, dass das Emirat Katar noch vor dem weltgrößten Vermögensverwalter Blackrock der größte und wichtigste Einzelaktionär der Deutschen Bank ist.

Seine Loyalität hat Katar bislang viel Geld gekostet. Da der Kurs der Deutschen-Bank-Aktie auch 2015 und 2016 stetig gefallen ist, dürften die Verluste des Emirats durch die Nachkäufe inzwischen auf mehr als 1,5 Milliarden Euro angewachsen sein. Unendlich ist die Geduld Katars nicht - zumal auch die Investments Al Thanis in Anteile der Credit Suisse und der britischen Barclays Börsen-Chart zeigen bislang deutliche Verluste aufweisen. Angesichts fallender Ölpreise nach Anlagealternativen für die Petro-Dollars zu suchen, ist im Prinzip eine gute Idee - doch sie wird zur Nervenprobe, wenn man sich als Alternative ausgerechnet den kriselnden europäischen Bankensektor aussucht.

Nun muss Deutsche-Bank-Chef John Cryan liefern und ein Vertrauenssignal senden: Auch nach Katar, bevor die Scheichs der europäischen Bankenbranche entnervt den Rücken kehren. Cryan verhandelt in diesen Tagen unter Hochdruck mit dem US-Justizministerium um eine Lösung im Hypothekenstreit: Die von der US-Justiz geforderte Summe von zunächst 14 Milliarden Dollar müsse deutlich geringer ausfallen, hatte Cryan betont. Und in der Tat stehen die Chancen auf eine deutliche Reduzierung nicht schlecht. Die Deutsche-Bank-Spitze werde in den kommenden Tagen zu Abschlussverhandlungen über den Hypothekenstreit in die USA reisen, berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Doch neben einer Beilegung des Rechtsstreit muss die Deutsche Bank seinen Investoren auch ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell präsentieren. Die Geduld von Katar ist nicht unendlich, und die der übrigen Investoren erst recht nicht. Und das Vertrauen finanzstarker Investoren ist für die Deutsche Bank in den kommenden Wochen wichtiger denn je.

