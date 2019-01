10





Die US-Großbank JPMorgan Börsen-Chart zeigen setzt ihren Rekordlauf fort: Das Kreditinstitut verdiente im vierten Quartal 7,1 Milliarden Dollar - so viel wie noch nie und rund zwei Drittel mehr als vor Jahresfrist. Wie das größte Geldhaus der Vereinigten Staaten am Dienstag in New York mitteilte, betrugen die Erlöse der 26,1 Milliarden Dollar.Bank 26,1 Milliarden Dollar.

Bankchef Jamie Dimon, der die Erwartungen der Wall Street seit Jahren regelmäßig übertrifft, nannte zur Begründung für das Ergebnis die brummende Konjunktur in den Vereinigten Staaten. Die US-Konsumenten würden gleichermaßen ihr Geld "ausgeben, sparen und investieren" und dafür seine Bank nutzen.

Investoren waren dennoch enttäuscht, weil sie einen noch höheren Gewinn erwartet hatten: Der Kurs der Aktie gab vor Handelsbeginn in den USA um rund drei Prozent nach. Auch die Aktie der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen, die am Vormittag noch klar im Plus notiert hatte, gab nach Bekanntgabe der Zahlen von JP Morgan ihre Gewinne wieder ab.

Wells Fargo mit 6 Milliarden Dollar Gewinn im vierten Quartal

Nach den Dickschiffen JPMorgan und Citigroup hat auch die in San Francisco ansässige US-Bank Wells Fargo Börsen-Chart zeigen im Schlussquartal 2018 einen Milliardengewinn eingefahren. Wie das Institut am Dienstag mitteilte, lag der Gewinn im vierten Quartal bei 6,1 Milliarden Dollar und damit rund 100 Millionen Dollar unter dem Ergebnis des Vorjahres. Im Gesamtjahr legte das Ergebnis leicht von 22,2 auf 22,4 Milliarden Dollar zu, die Einnahmen sanken allerdings um zwei auf 86,4 Milliarden Dollar.

la/reuters