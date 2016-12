20 Milliarden Euro neue Kredite Italiens Rettungspaket für Banken steht

Zur Großbildansicht DPA Draghi hilft: Dank der milliardenschweren Anleihekäufe der EZB und des italienischen "Bankenrettungsplanes" kann die Krisenbank Monte Paschi auf Rettung hoffen

Der italienische Staat kann sich bis zu 20 Milliarden Euro zur Stützung in Schieflage geratener Banken leihen. Abgeordnetenhaus und Senat in Rom genehmigten am Mittwoch einen entsprechenden Antrag der Regierung. Auf diese Weise kann die Europäische Zentralbank (EZB), die seit Monaten massiv italienische Staatsanleihen aufkauft, indirekt zur Rettung der italienischen Banken beitragen.

Die italienische Regierung nimmt das Geld der EZB gerne an und hält sich angesichts der Probleme der unter einer Last fauler Kredite ächzenden drittgrößten Bank des Landes als Retter bereit: Das Geldhaus Monte Paschi braucht bis Ende des Jahres fünf Milliarden Euro frisches Kapital. Es ist fraglich, ob dieses Geld von privaten Investoren zusammenkommt.

Laut Wirtschaftsministerium könnten mit dem Milliardenpaket für den Bankensektor die Liquidität im Finanzsystem gesichert und die teils dünne Kapitaldecke der Institute aufgepolstert werden. Neben Monte Paschi gelten auch die Banca Popolare di Vicenza und die Veneto Banca als potenzielle Kandidaten für staatliche Hilfen.

Die Aktie von Monte Paschi schwankte am Mittwoch stark. Am Morgen war das Papier zeitweise um 15 Prozent eingebrochen, holte die Verluste nach dem Beschluss zur Bankenrettung aber komplett wieder auf und notierte zuletzt wieder über der Marke von 18 Euro.

la/dpa/reuters

