Seinen nächsten großen Deal will Cerberus gemeinsam mit einem anderen New Yorker Finanzinvestor stemmen: Christopher Flowers, der gerade wegen seiner milliardenteuren Fehlgriffe in Deutschland während der Finanzkrise - Hypo Real Estate und HSH Nordbank - schon abgeschrieben war. Jetzt verhilft ausgerechnet sein Vorkaufsrecht an der HSH Nordbank, wo Flowers über all die Jahre mit 5 Prozent investiert blieb, zum Comeback.