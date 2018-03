Riesige Verdienstlücken im Vergleich zu Männern Der traurige Rekord der Großbank HSBC bei Frauengehältern

Männer verdienen in vielen Jobs mehr als Frauen - das ist nicht nur in Deutschland so, sondern weltweit meist der Fall. Besonders extrem ist die Gehaltsschere zwischen Männern und Frauen aber offenbar bei der britischen Großbank HSBC: Hier klaffen die Löhne von Männern und Frauen so weit auseinander wie bei keinem anderen britischen Finanzunternehmen.

Im Schnitt verdienen Frauen bei dem Institut 59 Prozent weniger als Männer. Das geht aus einem Gehaltsbericht hervorgeht, den die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte. Bei den Boni betrug der Unterschied sogar 89 Prozent.

Eine Sprecherin der Bank bestätigte den Inhalt des Berichts. Der Unterschied sei auf die relativ geringe Anzahl von Frauen in Führungspositionen zurückzuführen. Obwohl mehr als die Hälfe der HSBC-Beschäftigten weiblich sind, werden nur 23 Prozent der Führungspositionen von Frauen besetzt. HSBC erklärte, die Bank habe eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Gehaltsunterschiede zu reduzieren: Im Jahr 2020 sollen 30 Prozent der Führungspositionen von Frauen besetzt sein.

Die britische Regierung hatte die Finanzunternehmen des Landes im vergangenen Jahr verpflichtet, bis April 2018 Daten zur sogenannten Gender Pay Gap zu veröffentlichen. Die Großbanken Lloyds und Royal Bank of Scotland hatten den Gehaltsunterschied in Großbritannien zwischen Männern und Frauen auf 32,8 Prozent und 37 Prozent beziffert. Bei Standard Chartered lag er nach Angaben des Geldhauses bei 30 Prozent, bei Virgin Money bei 32,5 Prozent.

Die Gehaltsschere ist ein großes Thema in Großbritannien. Die BBC-Bürochefin in China, Carrie Gracie, trat im Januar von ihrem Posten zurück, in dem sie deutlich weniger verdiente als männliche Kollegen in vergleichbaren Positionen.

