Gefeuerte Beschäftigte verklagen Wells Fargo

Es gibt wohl keinen Banken-Chef, der Wells Fargo-Chef John Stumpf aktuell in der Zahl an Rücktrittsforderungen toppen würde. Von der demokratischen Senatorin Elisabeth Warren über diverse US-Medien wurden in den vergangenen Wochen fast täglich Forderungen nach einem Rückzug Stumpfs laut.

Dessen Mitarbeiter hatten jahrelang - offenbar auf Druck von oben - Kunden zu kostspieligen Finanzprodukten überredet. Und sie hatten - meist ohne Wissen der Kunden - insgesamt rund zwei Millionen unnötige Konten eingerichtet , um den Umsatz des Institutes - und damit Stumpfs Verdienst - in die Höhe zu treiben.

Die Geschichte flog auf. Mehr als 5300 Beschäftigte verloren wegen des Betrugs ihren Job. Die Bank muss ihren Kunden 2,6 Milliarden Dollar an zu Unrecht eingezogenen Gebühren zurückerstatten. Und Stumpf ist weiter im Amt.

Doch es könnte sein, dass der Bank-Topmanager nun doch nicht so günstig aus der Sache rauskommt, wie der Vergleich mit den US-Behörden in Höhe von 185 Millionen Dollar Glauben macht.

Denn nun droht Stumpf eine Sammelklage von einer Seite, die der Bank-Chef wahrscheinlich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte: Nämlich von denjenigen Beschäftigten, die im Laufe des sich über mehrere Jahre hinziehenden Skandals gefeuert wurden, weil sie die umstrittenen Geschäftspraktiken nicht mittragen wollten.

