Flash Crash: Börsenhändler wird an USA ausgeliefert Der Banker, dem 350 Jahre Haft drohen

Zur Großbildansicht AP Ort des Schreckens im Mai 2010: Der Dow Jones verlor in einem "Flash Crash" kurzer Zeit rund 1000 Punkte.

Ein in den USA wegen Börsenmanipulation beschuldigter Händler aus Großbritannien wird an die amerikanischen Justizbehörden ausgeliefert. Ein britisches Gericht wies am Freitag die Berufung des 37-Jährigen zurück, der für den rasanten Absturz des amerikanischen Aktienindexes Dow Jones im Mai 2010 mitverantwortlich gemacht wird. Damit endet ein 18-monatiger Rechtstreit. Bereits im März hatte ein britischer Richter der Auslieferung zugestimmt. Daraufhin war der Händler in Berufung gegangen.

Er ist in den USA wegen Marktmanipulation und Betrugs angeklagt. Die amerikanische Justiz wirft ihm vor, mit einem computergesteuerten Handelsprogramm zum Absturz des Aktienmarktes im Mai 2010 beigetragen haben. Damals verlor der Dow Jones innerhalb weniger Minuten rund 1000 Punkte und damit etwa zehn Prozent - ein sogenannter Flash Crash. Der Banker soll mit seinen Börsengeschäften an der Chicagoer Börse (CME) einen Profit von insgesamt 40 Millionen Dollar eingestrichen haben. Er ist in 22 Punkten angeklagt. Ihm drohen bei einer Verurteilung mehr als 350 Jahre Haft.

Der Händler hatte die Vorwürfe in der Vergangenheit zurückgewiesen. In seinem einzigen öffentlichen Kommentar sagte der Beschuldigte sogar, dass er "gute Arbeit" geleistet habe.

