Deutsche Bank erwägt radikalen Schritt 90 Prozent der Banker könnten beim Bonus leer ausgehen

Zur Großbildansicht DPA Wie hart kommt es wirklich? Die Deutsche Bank erwägt nach einem Pressebericht, 90 Prozent der Banker und Händler für das vergangene Jahr keinen Bonus zu zahlen

Die Deutsche Bank tritt in diesem Jahr womöglich auf die Bonus-Bremse wie keine andere internationale Bank. Nach einem Bericht der "New York Post" erwägt die größte deutsche Bank, 90 Prozent der Banker und Händler für das vergangene Jahr keine Sondervergütung zu zahlen.

Lediglich die besten 10 Prozent der Angestellten sollen für das vergangene Jahr einen Bonus erhalten - diesen allerdings gestreckt auf die kommenden fünf Jahre, berichtet die Zeitung unter Berufung auf einen Insider. Die Diskussion darüber sei allerdings noch nicht abgeschlossen, heißt es in dem Bericht. Die Deutsche Bank wollte den Bericht nicht kommentieren.

Die "Börsen-Zeitung" zitierte kürzlich aus Aufsichtsratskreisen der Bank, dass das Geldinstitut beim Bonus den "Gürtel enger schnallen" wolle und es eine "deutliche Reduktion" geben werde. Dabei habe auch der Vorstand signalisiert, eine mögliche Kürzung der variablen Vergütung mitzutragen. Auch diesen Bericht kommentierte die Bank nicht.

Hintergrund könnte sein, dass die Bank nach Alternativen zu der Bonuszahlung in bar sucht, um ihr Kapitaldecke aufpolstern zu können und so schneller das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Eine diskutierte Idee sei daher zum Beispiel, die Cash-Komponente durch Aktien des eigenen Instituts zu ersetzen.

Sollten sich Aufsichtsrat und Vorstand der Bank tatsächlich zu dem von der "New York Post" kolportierten harten Schnitt durchringen, ginge das Institut damit weit über die geplanten Bonus-Kürzungen der US-Wettbewerber hinaus. Hier stehen laut anonymen Umfragen Kürzungen zwischen 10 bis 20 Prozent bevor. Morgan Stanley etwa erwägt nach jüngsten Bericht, die Sondervergütungen für seine Investmentbanker um 15 Prozent zu kürzen.

Die Deutsche Bank hatte in den vergangenen Jahren den Gesamtbetrag für die variable Vergütung kontinuierlich abgeschmolzen, zugleich aber den Festvergütungen ein höheres Gewicht eingeräumt. Wenn Deutschlands größtes Geldhaus am 2. Februar seine Bilanz für das Jahr 2016 vorlegt, erwarten Analysten nach dem Rekordverlust von 6,8 Milliarden Euro in 2015 auch für das abgelaufene Geschäftsjahr tiefrote Zahlen.

