Deutsche-Bank-Jahresbilanz Nach dem Risiko ist vor dem Risiko

Die Deutsche Bank hat zwei zentrale Rechtsstreitigkeiten beigelegt - und damit die beiden größten Risiken eliminiert. Dank einer Deregulierung á la Donald Trump könnten die Erlöse wieder kräftig sprudeln. Doch aus der neuen Freiheit erwachsen neue Risiken.

Seit Jahren dürstet das Management der Deutschen Bank danach, den Blick endlich nach vorn zu richten, anstatt sich mit den Altlasten der Vergangenheit beschäftigen zu müssen. Zu Beginn 2017 lässt sich festhalten: Zu keinem Zeitpunkt in den vergangenen fünf Jahren ist der Konzern diesem Ziel näher gewesen als jetzt.

Die beiden größten Rechtsstreitigkeiten - die Russland-Affäre um mögliche Geldwäsche und der US-Hypothekenschmu - sind weitgehend beigelegt. Die Nahtod-Erfahrung vom Februar und September 2016, als Aktien- und Anleihekurse - und um ein Haar der gesamte Konzern - zusammenbrachen, ist verarbeitet.

Was jetzt folgt, sind die Mühen der Ebene: Kosten senken, Personal abbauen, Geschäftsmodell schärfen. Das wird womöglich weniger geräuschvoll ablaufen, aber eher noch zäher werden. Gerade das rigide deutsche Arbeitsrecht verhindert eine raschere Restrukturierung und lässt CEO John Cryan gelegentlich verzweifeln.

Einfacher dürfte es werden, das Geschäftsmodell zu verfeinern. Bis zur Hauptversammlung, so dringt aus den Doppeltürmen, wird die Bank wissen und kommunizieren, ob sie ihre Vermögensverwaltung an die Börse bringt oder nicht, die Postbank verkauft oder voll integriert und wie das Investmentbanking sowie die US-Präsenz der Bank in der Zukunft ausschauen sollen.

Hoffnung liegt auf dem Kapitalmarktgeschäft - und auf dem US-Business

Vor allem die beiden letzten Punkte hängen eng miteinander zusammen. Und das Wenige, was die Bank auf ihrer Jahrespressekonferenz am Donnerstag in Frankfurt zu ihrer Zukunft mitteilte, lässt den Schluss zu, dass sie ihre Hoffnung auf künftig steigende Gewinne und Renditen auf das Kapitalmarktgeschäft und das US-Business stützt.

So wies Finanzchef Marcus Schenck darauf hin, dass die riskanten Vermögenswerte im ersten Quartal 2017 steigen und die wichtige Kernkapitalquote von per Ultimo 2016 erstaunlich hohen 11,9 Prozent wieder sinken werden.

Erträge im Investmentbanking und Anleihehandel nehmen deutlich zu

Wie das? Weil, so Schenck, die Erträge in den beiden schwankungsanfälligsten Unternehmensbereichen Corporate Investment Banking (CIB) und Global Markets (GM) erkennbar zunehmen - und damit auch die Risiken. Um 40 Prozent habe allein der Handel mit festverzinslichen Wertpapieren, sprich: Anleihen, seit Weihnachten zugelegt.

Das sogenannte Fixed-Income-Business ist das Kerngeschäft der Deutschen Bank schlechthin, seit sie sich vor fast 30 Jahren mit dem Kauf des US-Rivalen Bankers Trust Hals über Kopf in den großvolumigen Wertpapierhandel gestürzt hat. Daran wird sich absehbar nichts ändern - warum auch, wenn die Erträge derart explodieren?

Der Trump-Effekt: Chance und Risiko zugleich

Und das könnte erst der Anfang sein, wenn sich die Zinsdifferenz zwischen den USA und Europa weiter vergrößert und Donald Trump, seit Jahren treuer Geschäftskunde der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen und seit kurzem US-Präsident, wahr macht, was er und sein Team noch etwas wolkig angekündigt haben: den Rückbau von Regeln, die die Banken zum Beispiel daran hindern, im großen Stil Eigenhandel zu betreiben.

Seit Trump sich ins Amt getwittert hat, sind die Aktien der großen amerikanischen Investmentbanken durch die Decke geschossen. Auch die der Deutschen Bank hat sich deutlich von ihrem Tiefstand im September erholt, vor allem wegen der nunmehr weitgehend geklärten Rechtsfragen.

Wenn jetzt noch der Trump-Effekt hinzukommt und der Präsident umsetzt, was ihm seine vor allem von Goldman Sachs Börsen-Chart zeigen stammenden Berater einflüstern, könnte die Deutsche Bank wieder Gas geben im Kapitalmarktgeschäft.

Damit würden aber auch wieder die Risiken steigen - und zwar nicht nur solche, die sich in der Bilanz als risikogewichtete Aktiva niederschlagen, sondern möglicherweise im Fehlverhalten von Mitarbeitern, die in späteren Rechtsrisiken münden könnten. Denn nirgends sonst sind die Versuchungen so groß wie im Kapitalmarktgeschäft, deren Mitarbeiter Erfolg vor allem über Boni definieren, auf die sie wegen des Sparkurses einstweilen noch verzichten müssen.

Das ist in jeder Bank so, auch bei der Deutschen. Aber keine andere kann es sich erlauben, in alte Verhaltensmuster zu verfallen. Die Gefahr besteht.

