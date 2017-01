Geldforderung für Geldwäsche-Fall Deutsche Bank vor Vergleich in Russland-Affäre

Die Deutsche Bank räumt eine ihrer sperrigsten juristischen Altlasten aus dem Weg. Nach der Einigung im US-Hypothekenstreit steht das Geldhaus nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters kurz vor einem Vergleich mit den Behörden im russischen Geldwäsche-Skandal. Eine Einigung mit der britischen Finanzaufsicht FCA und der New Yorker Finanzbehörde DFS könnte bereits am Dienstag bekanntgegeben werden, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Deutsche Bank wollte sich dazu nicht äußern. (Wie in der Moskauer Niederlassung der Deutschen Bank die Kontrollen versagten, können Sie hier nachlesen)

"Die Bank wird glimpflicher davonkommen als ursprünglich befürchtet", sagte einer der Insider. Sie hatte laut Finanzkreisen rund eine Milliarde Euro für den Skandal zurückgelegt. Auch die Behörden wollten sich nicht zu den Informationen äußern.

Die Verfehlungen in Moskau werfen ein besonders grelles Schlaglicht auf das lückenhafte Kontrollsystem der Bank in den vergangenen Jahren. (Lesen Sie dazu hier unseren mm-Report "Das Versagen der Hausjuristen - und ihrer Chefs" ) Nach Einschätzung von Ermittlern haben Kunden über die Bank in Moskau und London Rubel-Schwarzgeld im Wert von rund zehn Milliarden Dollar gewaschen. Der Vorwurf, das Geldhaus habe mit undurchsichtigen Deals womöglich auch US-Sanktionen verletzt, sei inzwischen jedoch entkräftet worden, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen.

Die Bank werde am Ende wohl in erster Linie wegen mangelhafter Kontrollsysteme bestraft, sagte einer der Insider. Für sie wäre die erwartete milde Buße kurz vor der Veröffentlichung ihrer Geschäftszahlen für 2016 am Donnerstag eine gute Nachricht. 2015 hatte Vorstandschef John Cryan noch erklärt, die Deutsche Bank sei in der Russland-Affäre "verwundbar".

Die britische FCA, die in dem Fall federführend ist, hat den wichtigsten Teil ihrer Ermittlungen Finanz- und Aufsichtskreisen zufolge schon länger abgeschlossen. Seit rund zwei Monaten gehe es nur noch um Kleinigkeiten, sagte eine mit dem Verhandlungen vertraute Person. Größer war in der Deutschen Bank dagegen die Ungewissheit, wie die beteiligten US-Behörden den Fall nach dem Präsidenten-Wechsel bewerten und wie schnell sie zu einem Abschluss kommen.

Selbst nach Abschluss des Russland-Falls hat die Bank allerdings weiter Dutzende Fälle von Regelverstößen aufzuklären und dazu möglicherweise hohe Summen zu zahlen. Erst jüngst sorgte die Meldung von einer Milliarden-Klage jüdischer Organisationen für Aufsehen.

