Deutsche Bank und Commerzbank beginnen offiziell mit Gesprächen über eine Fusion. Das teilten die beiden größten deutschen Privatbanken am frühen Sonntagnachmittag nach getrennten Sitzungen ihrer Vorstände mit. Beide Banken erklärten, die Gespräche seien ergebnisoffen. Die Deutsche Bank teilte zudem mit, es gebe zum jetzigen Zeitpunkt keine Gewähr, dass es zu einer Transaktion komme. Über ein Zusammengehen der beiden Institute wird seit Monaten spekuliert.

Auf informeller Ebene tauschten sich Spitzenmanager der Deutschen Bank und der Commerzbank schon länger aus, wie Finanzminister Olaf Scholz unlängst bestätigte und keinen Hehl aus seiner Sympathie für eine deutsche Großbank macht. Doch jetzt, so scheint es, wird es ernst, wollen die beiden schwächelnden Großbanken nach 2016 es ein zweites Mal versuchen und Fusionsgespräche aufnehmen.

Sollte die Fusion tatsächlich zustande kommen, entstünde eine Bank mit 38 Millionen Privat- und Geschäftskunden und etwa 140.000 Mitarbeitern und einer Bilanzsumme von etwa zwei Billionen Euro - unter Europas größten Banken reichte das in der Rangliste gerade mal für Platz vier, rechnet Bloomberg vor.

Ob diese neue Großbank dann sicherer wäre vor einer feindlichen Übernahme als die beiden Institute im Alleingang, wie Befürworter einer Fusion behaupten, ist allerdings strittig. Angesichts historisch niedrigerer Börsenwerte der beiden Institute hätten ernsthafte Interessenten schon längst angreifen können. Haben sie aber nicht. Weil sie versteckte Risiken in Bilanzen und Kreditbüchern der beiden Banken fürchten, weil Deutsche und Commerzbank zu ertragswach sind im internationalen Vergleich? Weil sie kostspielige Sozialpläne, den Widerstand der Gewerkschaften und auch des Bundes als Coba-Großaktionär scheuen?

Interessant ist in diesem Kontext ist, dass die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der Deutschen Bank umgekehrt ein fusioniertes(!) Institut für übernahmegefährdeter halten. Plausibel erscheint diese These nur, wenn diese "Braut" auch hübsch genug für eine Ehe ist: die Kosten also drastisch gesenkt und nachhaltig steigende Erträge in Sicht sind. Zumindest die Kostenseite glauben Analysten einschätzen zu können. 30.000 Stellen oder gar mehr müssten wegfallen, um das fusionierte Institut wettbewerbsfähiger zu machen.

Ob die Banken und letztlich auch die Politik zu diesem viel zitierten "Blutbad" bereit sind, muss sich noch erweisen. Die Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten beider Banken haben bereits entschiedenen Widerstand angekündigt. Zum anderen müssen die Anteilseigner von dem Sinn so einer Fusion noch überzeugt werden.

Aufseher melden Zweifel an

Zuletzt schienen auch Aufsichtsbehörden selbst den Sinn einer Fusion der beiden Institute anzuzweifeln. Wohl weniger wegen des damit verbundenen Stellenkahlschlags als vielmehr wegen des Risikos einer gescheiterten Integration der beiden Banken. Da träfen nicht nur zwei unterschiedliche Kulturen aufeinander, auch die Angleichung der IT-Systeme der Banken sei eine enorme Herausforderung.

Ganze zehn Jahre brauchte die Commerzbank, um die auch politisch forcierte Übernahme der Dresdner Bank zu verdauen. Noch heute, hieß es am Mittwoch in Rundfunkberichten, klagten Mitarbeiter des fusionierten Instituts über damit zusammenhängende IT-Probleme.

Der Integrationsprozess von Deutscher und Commerzbank dürfte sicher nicht weniger Probleme aufwerfen und Jahre in Anspruch nehmen - wertvolle Zeit, in der der gewünschte nationale Champion mehr mit sich selbst als mit seinen Wettbewerbern und der notwendigen Aufholjagd beschäftigt wäre, wenden die Skeptiker ein.

Too big to fail? - Was machen die Kunden?

Auch werden die Aufsichtsbehörden die Frage beantworten müssen, ob die neue Großbank sich im Fall einer ernsthaften Krise selbst retten beziehungsweise abwickeln kann, ohne den Steuerzahler oder die Anleihegläubiger zu belasten. Das muss sie nämlich nach den neuen Bankenregeln. Sollten Bafin, EZB und Bundesbank diese Frage nach Prüfung möglicher Fusionspläne nicht eindeutig mit Ja beantworten, müssten sie den Zusammenschluss eigentlich zwingend untersagen. Alles andere wäre eine Einladung an Spekulanten und würde den Bankenmarkt mit seinen impliziten Staatsgarantien noch weiter verzerren.

Nicht zuletzt die rund 38 Millionen Kunden eines aus Commerzbank, Postbank und Deutscher Bank verschmolzenen Instituts dürften sich die Frage stellen, bei wem sie denn da jetzt gelandet sind.

Ein Konto bei der staatlich gestützten Commerzbank und eben nicht bei der von Skandalen gebeutelten Deutschen Bank zu führen, ist für viele Kunden sicher auch eine ganz bewusste Entscheidung. Gut möglich, dass sie dann zu den Sparkassen oder den Genossenschaftsbanken oder gleich zu einem der aufstrebenden Fintechs wie N26 wechseln. Schließlich könnten auch Großkunden ins Zweifeln geraten: Unterhalten sie doch in der Praxis Geschäftsbeziehungen mit mehreren Banken.