Landeschef verhaftet Israelische Behörden ermitteln gegen Deutsche Bank

Die Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen hat neuen Ärger mit der Justiz. Das Geldhaus bestätigte am Dienstag Steuerermittlungen in Israel und kündigte zugleich an, mit den Behörden im vollem Umfang zu kooperieren. Die Bank halte sich an Recht und Gesetz. Weitere Details nannte das Institut nicht.

Ein Insider erklärte, der Landeschef in Israel sei am Montag von den Ermittlern zu Steuerthemen befragt worden, die die Bank betreffen. Ein Gericht habe ihn inzwischen aber gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt. Kundengelder seien nicht betroffen.

Das manager magazin berichtet in seiner aktuellen Ausgabe ebenfalls über neue Ermittlungen gegen das Frankfurter Geldhaus. Jüdische Wohlfahrtsorganisationen beanspruchen das Erbe der Frankfurter Unternehmerfamilie Wertheim und haben vor einem Gericht in Florida Klage eingereicht, in der sie die Rückerstattung von drei Milliarden Dollar und Herausgabe von Kontounterlagen verlangen.

