Deutsche Bank Postbank-Reintegration wird weitere Jobs kosten

Zur Großbildansicht DPA Mitte 2018 soll die Postbank mit der Deutschen Bank rechtlich verschmolzen sein, kündigt Deutsche-Bank-Chef Cryan an

Die Deutsche Bank sieht bei der Reintegration der Postbank in den Konzern das Ziel in greifbarer Nähe. Es sei geplant, das Privat- und Firmenkundengeschäft der Deutschen Bank und die Postbank bis spätestens Ende des zweiten Quartals, also Mitte kommenden Jahres, rechtlich zu verschmelzen, teilte die Deutsche Bank am Donnerstag mit. Durch den Zusammenschluss entsteht die für sich genommen fünftgrößte deutsche Bank - mit mehr als 20 Millionen Kunden.

Durch die Integration will Deutsche-Bank-Chef Cryan ab 2022 jährliche Synergien von rund 900 Millionen Euro heben. Um dieses Ziel zu erreichen werden zusätzlich zum bisherigen Abbau weitere Jobs wegfallen und noch mehr Filialen dichtgemacht - wieviele verriet die Bank noch nicht.

Ab 2021 müssen Post- und Deutsch-Banker um ihre Jobs zittern

Klar ist aber schon jetzt, dass betriebsbedingte Kündigungen für vier Jahre, bis 2021, ausgeschlossen sein werden. Das sieht eine Vereinbarung mit den Gewerkschaften vor. Derzeit arbeiten bei der Postbank 17.000 Menschen und in der Privat- und Firmenkundensparte der Deutschen Bank 13.000 Mitarbeiter.

Die Deutsche Bank hatte Anfang des Jahres beschlossen, die Postbank, die fast zwei Jahren zum Verkauf stand, keinen Käufer fand und mit viel Aufwand und Geld vom Mutterhaus entflochten worden war, doch wieder komplett im Konzern aufgehen zu lassen. Cryan will dadurch eine unangefochtene Stellung auf dem deutschen Heimatmarkt erreichen.

Der Schritt ist ein wichtiger Pfeiler der im März verkündeten neuen Strategie der Bank, zu der auch der Umbau der Investmentbank und der Teilbörsengang der Vermögensverwaltung gehören.

Rei/Reuters