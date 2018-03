Deutsche Bank Paul Achleitner will offenbar John Cryan absetzen

Drei Verlustjahre in Folge, Rückschläge beim Sanierungskurs, Aktienkurs im Keller - John Cryans Erfolgsbilanz bei der Deutschen Bank ist übersichtlich. Jetzt sucht die Bank offenbar einen Nachfolger für ihren Vorstandschef. Gleich drei Kandidaten habe Chefaufseher Paul Achleitner im Blick - der Favorit habe aber bereits abgesagt, berichtet die "Times".

Die krisengeschüttelte Deutsche Bank sucht einem Bericht der britischen Zeitung "Times" zufolge einen Ersatz für Konzernchef John Cryan. Wegen der anhaltend schlechten Geschäfte bei Deutschlands größtem Geldhaus gebe es eine Auseinandersetzung zwischen dem 57-jährigen Briten und Aufsichtsratschef Paul Achleitner über die Strategie der Bank, berichtete die "Times" am Dienstag auf ihrer Webseite.

"Es ist klar, dass das Verhältnis zwischen dem Vorstandschef und dem Aufsichtsratschef zerbrochen ist", zitiert die Zeitung einen Insider. Als möglichen Nachfolger habe die Deutsche Bank Goldman-Sachs-Vize-Chairman Richard Gnodde angesprochen, berichtete die Zeitung. Gnodde habe allerdings wohl abgelehnt. Die Deutsche Bank war zunächst für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Der "Times" zufolge waren auch Unicredit-Chef Jean Pierre Mustier und Bill Winters, Chef der britischen Bank Standard Chartered als mögliche Kandidaten für den Chefposten bei der Deutschen Bank im Gespräch.

Powersätze für die Deutsche Bank Drei Jahre mit roten Zahlen in Folge, ungeduldige Aktionäre - man muss Deutsche-Bank-Chef John Cryan nicht beneiden; aber auch nicht bemitleiden, obwohl Cryans Mimik das dauernd signalisiert. Sein rhetorisches Talent zur Krisenkommunikation ist von geradezu entwaffnender Kraft, es macht ihn praktisch unangreifbar. Hier sind die wichtigsten Powersätze... "Wir haben Fortschritte gemacht, sind aber mit unseren Ergebnissen auf gar keinen Fall zufrieden."



Nein, wer wäre auch zufrieden, wenn das Geschäft immer weiter schrumpft? Aber die Selbstkritik senkt auch den möglichen Anspruch. Redlich bemüht, als Schulnote vielleicht ein "ausreichend" - gerade genug, um versetzt zu werden. "Wir müssen diszipliniert bleiben, um unsere Kostenziele zu erreichen - und an manchen Stellen noch disziplinierter werden, als wir es zuvor schon waren. Dass wir sparen können, haben wir schon bewiesen."



Besser kann man es nicht sagen, wenn die Kostenquote von 98 Prozent der Erträge auf 93 Prozent gesunken ist. "2018 wird wieder ein Jahr harter Arbeit. Es war immer klar, dass dies mehr als zwei oder drei Jahre dauern würde."



Ist nicht jedes Jahr ein Übergangsjahr? Nebenbei bemerkt schafft Cryan es noch fast unbemerkt, die Hürde im Vergleich zum Neujahrsempfang im Januar zu senken. Da sagte er: "Wir haben immer gesagt, dass dieser Umbau nicht in ein oder zwei Jahren abgeschlossen sein würde." "Ein Unternehmen muss Gewinne machen, um sie zu verteilen."



Wer möchte da widersprechen? Außer vielleicht, wenn es um Boni geht, meine ich. "Der Teilbörsengang der DWS ist auf einem guten Weg. Wir rechnen damit, die Transaktion im frühestmöglichen Fenster abzuschließen."



Ausverkauf? Da müssen wir gar nicht bis zu unserem chinesischen Großaktionär schauen. "Unsere Erträge sind zuletzt vor allem als Ergebnis des herausfordernden Handelsumfelds gesunken. Man muss kein großer Optimist sein um zu sagen, dass das Umfeld langfristig nicht so widerwärtig bleiben kann."



Wirklich schlimm, dieses Umfeld mit Aktienkursrekorden. Man müsste mehr wildes Auf und Ab wie beim Bitcoin an die Börse bringen, damit die Bank daran verdient. Apropos großer Optimist ... überhaupt ein Optimist wäre schon ganz gut für die Deutsche Bank. John Cryan jedenfalls ist keiner.

John Cryan, der 2015 als Nachfolger von Anshu Jain angetreten war, die Deutsche Bank aus der Krise zu holen, hat in den vergangenen Monaten auf seinem Sanierungskurs mehrere Rückschläge hinnehmen müssen. Im Januar zerstreute er mit einer Gewinnwarnung alle Hoffnungen, dass das Geldhaus nach zwei Jahren Dauerkrise wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen könnte.

2017 meldete die Deutsche Bank vor allem wegen der US-Steuerreform das dritte Verlustjahr in Folge. Doch auch das operative Geschäft im Anleihehandel und im Investmentbanking läuft nach wie vor nicht rund. Vergangene Woche bereitete die Bank ihre Anleger auf ein schwaches erstes Quartal vor. Aussagen von Finanzchef James von Moltke über Belastungen von 450 Millionen Euro im Investmentbanking schickten die Aktien der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen auf Talfahrt.

Hinzu kommt die öffentliche Diskussion über die mehr als zwei Milliarden Euro an Boni, die die Bank ihren Mitarbeitern trotz der Verluste für 2017 zahlt. Immer wieder war Kritik einzelner Investoren an dem Vorstandschef laut geworden, doch Cryan genießt auch einen Ruf als Aufräumer.

Cryan hat in der Vergangenheit seine Performance auch als notwendige Sanierungsarbeit verteidigt, die allerdings zu spät begonnen habe - ein Versäumnis seiner direkten Vorgänger Jürgen Fitschen und Anshu Jain. Mehr aber noch von Josef Ackermann, der bis Mitte 2012 Chef der Deutschen Bank war.

"Wir wären heute in besserer Verfassung, wenn wir das, was wir in den vergangenen zwei Jahren erledigt haben, schon vor sechs oder sieben Jahren getan hätten", hatte Cryan im vergangenen Sommer gesagt. Doch die Geduld mit dem Briten scheint nun aufgebraucht zu sein.

