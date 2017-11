Spekulationen über neuen Investor Morgan Stanley sichert sich 7 Prozent an Deutscher Bank - für wen?

Zur Großbildansicht Getty Images Deutsche Bank Chef John Cryan: Droht ihm der Einstieg eines aktivistischen Investors? Morgan Stanley hat sich schon mal Zugriff auf 7 Prozent der Anteile an der Deutschen Bank gesichert

Unruhe bei der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen: Deutschlands größtes Geldhaus hat am Dienstag Abend mitgeteilt, dass die US-Investmentbank Morgan Stanley sich Zugriff auf knapp sieben Prozent der Anteile an der Deutschen Bank gesichert habe.

Börsianer rätselten allerdings, in wessen Auftrag dies geschehen sein könnte. Spekulationen um den Einstieg eines aktivistischen Investors bei den Frankfurter Institut bezeichneten einige von ihnen als unrealistisch. Der Aktienkurs der Deutschen Bank geriet am Mittwoch erneut unter Druck - ebenso wie die Aktien der gesamten Finanzbranche.

Der Chef der Deutschen Bank, John Cryan, hat unterdessen den größten Aktionär der Deutschen Bank endlich persönlich kennengelernt. Bankchef John Cryan habe Adam Tan, den Kopf des chinesischen Mischkonzerns HNA, vergangene Woche in Deutschland getroffen, schrieb das "Wall Street Journal" unter Berufung auf eingeweihte Personen. "Wir sprechen mit unseren Aktionären, nicht über unsere Aktionäre", sagte ein Banksprecher auf Anfrage.

Treffen mit größtem Aktionär HNA aus China

HNA war Anfang des Jahres groß bei der Deutschen Bankeingestiegen und hält nach letztem Stand knapp 10 Prozent der Anteile - mehr als jeder andere Anteilseigner. Im Oktober hatte die Deutsche Bank bestätigt, dass sich die beiden Konzernlenker bis dato noch nicht persönlich begegnet waren.

Ein Sprecher von Alexander Schütz, dem Vertreter von HNA im Aufsichtsrat der Deutschen Bank, wollte nun nicht kommentieren, ob es inzwischen zu einem Treffen gekommen ist. Auch HNA selbst lehnte einen Kommentar ab.

Das "Wall Street Journal" hatte im Oktober berichtet, dass Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner verärgert darüber gewesen sei, dass Cryan dem chinesischen Hauptaktionär bislang die kalte Schulter gezeigt habe. Die Chinesen sind nicht unumstritten: Angesichts zahlreicher Deals in der jüngeren Vergangenheit wurde vermehrt die Frage gestellt, wie sich der vor allem in der Touristik und der Luftfahrt engagierte Konzern eigentlich finanziert und wer die Fäden in der Hand hält.

