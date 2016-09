Deutsche-Bank-Liveticker Cryan sieht Spekulanten am Werk ++ "Haben komfortablen Puffer" ++ Merkel schweigt

Zur Großbildansicht Getty Images Deutsche-Bank-Chef John Cryan: "Es sind Kräfte unterwegs, die das Vertrauen in uns schwächen wollen"

Die Deutsche Bank sorgt für Unruhe im weltweiten Finanzsektor. Berichte, dass einige US-Hedgefonds Geld aus Derivate-Geschäften mit der Deutschen Bank abgezogen hätten, drückten die Aktie zeitweise unter die Marke von 10 Euro und schickten den Bankensektor tief ins Minus. Lesen Sie alle aktuelle Entwicklungen in unserem Deutsche-Bank-Nachrichtenticker.

Die Bundesregierung lehnt jeden weiteren. "Wir geben keinerlei Auskunft zu irgendwelchen Spekulationen über die Deutsche Bank", sagte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums am Freitag in Berlin. Auf die Frage, ob das Bundesfinanzministerium die Stabilität des deutschen Finanzsystems im Blick habe, sagte er, dies sei Aufgabe der zuständigen Aufsichtsbehörden.

11.45 Uhr: Der jüngste Verfall der Deutsche-Bank-Aktie ist nach Einschätzung der Credit Suisse nicht gerechtfertigt - trotz der vielen Probleme der Deutschen Bank. Der Kursrutsch sei übertrieben, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Freitag verbreiteten Studie. Er beließ sein Kursziel bei 13 Euro und damit knapp 30 Prozent über dem aktuellen Niveau. Der Credit-Suisse-Analyst geht davon aus, dass die Kosten für den Vergleich in den USA deutlich unter den zunächst von der US-Behörde geforderten 14 Milliarden Dollar (rund 12,5 Milliarden Euro) liegen dürften. Er rechnet mit zirka 4 Milliarden Euro. Sollte es mehr werden, dürften die Kernprobleme der Bank - die niedrige Profitabilität und dünne Kapitaldecke - erneut stärker in den Fokus geraten.

11.15 Uhr: Anleger fliehen aus dem Dax - und vor allem aus den Bankenwerten: Im Strudel der Deutschen Bank sind auch die Papiere der Commerzbank Börsen-Chart zeigen eingebrochen. Dabei ging mehr als die Hälfte des Aktienumsatzes aller 30 Dax-Unternehmen auf das Konto dieser beiden Werte.

11.00 Uhr: Die Nervosität der Anleger spiegelt sich auch am Markt für Credit Default Swaps (CDS) wider. Dabei handelt es sich um den Preis für Kreditausfallversicherungen, also eine Art Schutz vor einem möglichen Zahlungsausfall der Deutschen Bank. Die Absicherung eines zehn Millionen Euro schweren Pakets von Anleihen der Deutschen Bank gegen Zahlungsausfall verteuerte sich in der Nacht zu Freitag um 21.000 Euro auf 255.000 Euro, teilte der Datenanbieter Markit mit.

10.30 Uhr: Der Hinweis der Deutschen Bank, man habe mit 215 Milliarden Euro einen komfortablen Liquiditätspuffer, führt am Vormittag zu einem ersten Erholungsversuch der Aktie. Das Papier, das am Morgen unter die Marke von 10 Euro gefallen war, notierte zuletzt bei 10,34 Euro.

10.00 Uhr: Deutsche-Bank-Chef John Cryan hat die Mitarbeiter des Instituts dazu aufgerufen, trotz der Marktturbulenzen Ruhe zu bewahren. "Unsere Bank ist Gegenstand heftiger Spekulationen geworden, immer neue Gerüchte führen dazu, dass unser Aktienkurs inzwischen heftigen Ausschlägen unterliegt", schrieb Cryan in einem Brief an die rund 100.000 Beschäftigten. Am Markt seien Kräfte unterwegs, die das Vertrauen in Deutschlands größtes Geldhaus schwächen wollten. "Unsere Aufgabe ist es nun dafür zu sorgen, dass diese verzerrte Außenwahrnehmung unser Tagesgeschäft nicht stärker beeinflusst." Die Deutsche Bank verfüge über ein starkes Fundament, erklärte Cryan. "Wir erfüllen alle aktuellen Eigenkapitalanforderungen und sind bei unserem Umbau im Plan."

Die Markt- und Kreditrisiken der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen seien in den vergangenen Jahren deutlich reduziert worden. "Zu keinem Zeitpunkt in den vergangenen zwei Jahrzehnten war die Deutsche Bank, was ihre Bilanz angeht, so sicher wie heute." Mit Liquiditätsreserven von mehr als 215 Milliarden Euro haben die Bank "einen überaus komfortablen Puffer." Berichte, dass einige Hedgefonds-Kunden das Institut verlassen hätten, sorgten zu Unrecht für Unruhe, schrieb Cryan. Insgesamt habe die Deutsche Bank mehr als 20 Millionen Kunden.

"Auch die Ungewissheit über den Ausgang unseres Rechtsverfahrens in den Vereinigten Staaten ist kein Grund für diesen Druck auf unseren Aktienkurs, wenn wir die Vergleiche direkter Wettbewerber als Grundlage nehmen", schrieb Cryan. Das US-Justizministerium hat für die Deutsche Bank wegen Tricksereien auf dem amerikanischen Immobilienmarkt eine Strafe von 14 Milliarden Dollar aufgerufen. Experten und die Bank selbst gehen jedoch davon aus, dass diese Summe im Zuge der Verhandlungen noch deutlich gedrückt werden kann. "Wir sind und bleiben eine starke Deutsche Bank", schrieb Cryan. Das Institut verfüge über ein starkes Fundament. Es gebe daher keine Basis für die anhaltenden Spekulationen.

Aktien der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen brachen am Freitagmorgen um rund weitere 8 Prozent ein und notierten zeitweise unter der psychologisch wichtigen Marke von zehn Euro auf einem Rekordtief von 9,99 Euro. In ihrem Sog büßte der Index für die Banken der Euro-Zone 3,5 Prozent ein. Der Dax Börsen-Chart zeigen selbst gab rund 2 Prozent nach und rutschte unter die Marke von 10.200 Punkten.

