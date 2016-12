Streit um Gammel-Hypotheken beendet Die Deutsche Bank ist noch nicht aus dem Gröbsten raus

Die vorläufige Einigung zwischen dem US-Justizministerium und der Deutschen Bank auf 7,2 Milliarden Dollar Strafe wegen des Verkaufs von Gammel-Hypotheken zeigt dreierlei:

die mangelnde Prognosefähigkeit der Bank (die sich vermutlich spiegelbildlich zu dem enormen, manche sagen: willkürlichen Ermessensspielraum verhält, den US-Behörden beim Strafmaß haben);

ihre Zeitnot, sich dringend noch unter der Obama-Regierung mit den Amerikanern vergleichen zu müssen;

und die Notwendigkeit, sich frisches Kapital zu besorgen.

Zunächst: Gut ist, dass der Konzern eine seiner juristischen Großbaustellen schließen kann. Wie sehr die auf US-Seite von Indiskretionen sowie auf deutscher Seite von Ungeschicklichkeit geprägten Vergleichsverhandlungen das ramponierte Image weiter beschädigt haben, hat die Marktpanik im September gezeigt.

Nachdem bekannt wurde, dass die Amerikaner in die Verhandlungen mit 14 Milliarden Dollar einsteigen, kollabierten Aktien- und Anleihekurse der Bank, die gefühlt vor der Verstaatlichung stand. Im Berliner Finanzministerium wurden Notfallpläne aus den Schubladen gezogen.

Aus dem Gröbsten heraus ist die Bank dennoch nicht. Denn noch ist offen, wie viel sie der mögliche Geldwäschefall in der Moskauer Niederlassung kosten wird. Pessimisten verweisen auf fehlende Präzedenzfälle und orakeln über bis zu 10 Milliarden Dollar Strafe, was in etwa dem Umfang der inkriminierten Geldgeschäfte entspricht. Optimisten argumentieren, dass bis jetzt weder Geldwäsche noch Sanktionsverstöße nachgewiesen werden können und die Bank daher glimpflich davonkommen werde.

In Russland ist noch eine große Rechnung offen

Das freilich lässt außer acht, dass es einen neuen Russland-Fall gibt, der die Behörden - federführend in dem Fall ist die britische FCA - in Harnisch bringen könnte: Ein Ex-Mitarbeiter der Deutschen Bank in Russland hat offenbar Aktiengeschäfte im Umfang von 5 Milliarden Dollar auf eigene Rechnung und für Familienmitglieder gemacht und dabei rund 4 Millionen Dollar eingestrichen.

Die Geschäfte wurden zwischen Januar 2013 und Juli 2015 abgewickelt - zu einer Zeit also, als die Deutsche Bank angeblich mit Hochdruck dabei war, ihre Compliance-Systeme an die Neuzeit anzupassen (siehe auch manager magazin 11/2016). Kaum vorstellbar, dass der Fall keine Auswirkung auf den alten haben wird.

Mindestens irritierend ist auch, wie sehr sich die Bank verschätzte, als es darum ging, vorherzusehen, wie hoch die Strafe ausfallen könnte. Dafür zurückgestellt sind 2 Milliarden Dollar; vom Konzern ventiliert wurde, dass die Strafe in jedem Fall niedriger ausfallen müsse als die, die weiland Goldman Sachs gezahlt hat. Das waren 5,1 Milliarden Dollar - bei einem angeblich viel höheren Marktanteil der Wall-Street-Institution im fraglichen US-Hypothekengeschäft.

Offenkundig sind die US-Behörden dieser Argumentation nicht gefolgt und haben den Frankfurtern 7,2 Milliarden Dollar aufgebrummt. Das hängt auch damit zusammen, dass es die Deutsche Bank lange Zeit nicht geschafft hat, die Regulatoren von ihrem guten Willen zur sauberen Unternehmensführung zu überzeugen - ein Armutszeugnis.

