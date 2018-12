30





Das Scheichtum Katar erwägt laut einem Pressebericht die Aufstockung seines Anteils an der Deutschen Bank . "Wir werden in Deutschland in eine große Finanzinstitution investieren", sagte Yousuf Mohamed Al-Jaida, Vorstandschef des staatlichen Qatar Financial Center, dem "Handelsblatt" (Montag) laut einem Vorabbericht. "Das wurde am Rande des Doha Forums besprochen und wird in Kürze bekanntgegeben", ergänzte er.

Den Namen des Unternehmens wollte Al-Jaida dem Blatt zufolge zwar nicht nennen, aber er bestätigte, dass es sich um ein Institut handele, an dem Katar bereits beteiligt sei. Dieser Fakt und dass Christian Sewing, der Vorstandschef der Deutschen Bank, als einziger Top-Manager eines deutschen Konzerns am Doha Forum teilgenommen hat, deuten laut dem Blatt klar auf die Deutsche Bank.

Bislang sind Mitglieder der katarischen Herrscherfamilie al Thani über zwei Holdings mit insgesamt 6,1 Prozent an der Großbankbeteiligt. Dazu kommen Derivatepositionen, sodass der gesamte Anteil der al Thanis laut der Zeitung auf über neun Prozent geschätzt wird.

Zu dieser privaten Beteiligung könnte jetzt Geld des Staatsfonds Qatar Investment Authority QIA kommen, schreibt das Blatt. Sewing war auf dem Doha Forum dem Bericht zufolge gemeinsam mit dem Finanzminister des Scheichtums Al Emadi aufgetreten, der im Board der QIA mit über Beteiligungen entscheidet.

Aktie der Deutschen Bank legt zu

Die Spekulationen über eine Anteilsaufstockung des Emirats Katar haben am Montag den Aktien der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen Auftrieb gegeben. Im frühen Handel stiegen die Papiere vor dem Handelsstart um 2,4 Prozent auf 8,039 Euro.

Ein Händler sagte dazu: "Eine gute Investiton war die Deutsche-Bank-Beteiligung für Katar zwar bisher nicht, aber dem Aktienkurs sollten diese Aussagen im frühen Handel dennoch helfen."

Zudem könnte den Kurs stützen, dass der Deutsche-Bank-Finanzchef der Nachrichtenagentur Bloomberg bestätigte, bei den Jahreszielen im Plan zu sein. James von Moltke deutete an, die Deutsche Bank werde ihre für das Ende des Jahres 2018 gesetzten Personal-Einsparungsziele und entsprechend auch ihre Kosten- und Finanzziele wohl erreichen

la/dpa/reuter