Die Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen hat ihre vierte Kapitalerhöhung in sieben Jahren abgeschlossen und will wieder auf Wachstum schalten. Acht Milliarden Euro sammelte Deutschlands größtes Geldhaus bei bestehenden und neuen Aktionären ein, wie es am Freitag mitteilte. "Wir haben dank der gestärkten Bilanz auch Kapazitäten für mehr Geschäft", schrieb Vorstandschef John Cryan dazu an die Mitarbeiter. "Denn klar ist: Wir wollen uns nicht gesundschrumpfen."

Cryan hofft, dass die öffentliche Debatte um die Kapitaldecke der Bank mit der Kapitalerhöhung beendet ist. Die wichtigsten Aktionäre - das Emirat Katar und der chinesische Mischkonzern HNA - hatten von Anfang an Unterstützung signalisiert.

Das ist ein Vertrauensvorschuss für Cryan - schließlich wird die Bank noch jahrelang mit Milliardenkosten umgebaut. Sein Vorgänger Anshu Jain hatte schon einmal, vor vier Jahren, die Rückkehr auf den Wachstumspfad verkündet - damals hatte die Bank gerade drei Milliarden Euro eingesammelt. "Der Hungermarsch ist vorbei", hatte Jain gesagt - was folgte, war eine Serie von juristischen Auseinandersetzungen, mit denen die Bank das frische Geld wieder aufbrauchte.

Angriff im Investmentbanking

In den USA glaubten die Investoren eher an die Deutsche Bank als in Europa, berichtete Cryan von seiner Werbetour bei Investoren: "In diesen Gesprächen bekommt man nichts geschenkt." Die Amerikaner hätten aber erlebt, wie gut sich Banken erholen und wie viel Geld sie verdienen könnten. "Und sie erwarten, dass auch wir die Wende schaffen." Die Deutsche Bank will vor allem im Investmentbanking angreifen, wo sie Boden verloren hat.

Es gibt noch zwei andere Großprojekte, die in den verspiegelten Doppeltürmen als Teil der neuen Strategie bald anlaufen sollen und viele Ressourcen binden: die Vollintegration der unverkäuflichen Postbank - verbunden mit einem abermaligen Jobabbau - und der Börsengang der Vermögensverwaltung. Die Arbeit an der Postbank-Eingliederung habe schon begonnen, sagte Cryan.

Börsengang der Vermögensverwaltung in Vorbereitung

Für den Börsengang hat sich die Bank zwar zwei Jahre Zeit gegeben. Die Platzierung eines Minderheitsanteils könnte laut Insidern aber schon in diesem Herbst über die Bühne gehen. Die Vorbereitungen hätten längst begonnen. Die Börsen laufen gut, es ist viel Liquidität im Markt, das Asset Management ist stabil und für Investoren berechenbar. Der Börsengang würde weitere Milliarden in die Kasse spülen. Über der Deutsche Asset Management lasten nicht die Schatten der teuren juristischen Altlasten, die dazu führen, dass die Deutsche Bank selbst an der Börse weit unter ihrem Buchwert gehandelt wird.

Cryan hatte die die wichtigsten Streitfälle vor der Kapitalerhöhung für abgearbeitet erklärt - doch die Liste der Rechtsstreitigkeiten ist noch lang. Einige große Investoren sind entsprechend skeptisch - und haben nicht mehr Aktien gekauft als unbedingt nötig war, um ihren Anteil nicht zu stark verwässern zu lassen. "Die Deutsche Bank muss jetzt erstmal Ergebnisse liefern", heißt es bei einem Top-20-Aktionär. Bald könnte sich zeigen, ob sie im Tagesgeschäft langsam wieder in Schwung kommt. Am 27. April will sie ihre Zahlen zum ersten Quartal veröffentlichen.

Kapitalerhöhung: 98,9 Prozent der Bezugsrechte wurden ausgeübt

Ein Risiko war die Anfang März angekündigte Kapitalerhöhung für die Deutsche Bank nicht. 30 begleitende Investmentbanken hatten die Platzierung garantiert. Am Ende wurden 98,9 Prozent der Bezugsrechte ausgeübt. Laut Finanzkreisen griffen rund 80 Prozent der Deutsche-Bank-Aktionäre selbst zu - ein größerer Anteil als bei vergleichbaren Kapitalerhöhungen. Die anderen verkauften ihre Bezugsrechte. Ob einer oder mehrere der größten Aktionäre die Gelegenheit zur Aufstockung genutzt haben, könnte sich um Ostern herum zeigen, wenn die Pflichtmitteilungen dazu fällig sind.

Der chinesische Investor

HNA hatte schon vor dem Start der Kapitalerhöhung von gut drei auf fast fünf Prozent aufgestockt. Perspektivisch seien bis zu zehn Prozent drin, hieß es in der Vergangenheit. Auch die Scheichs aus Katar hatten sich Insidern zufolge eine Aufstockung stets offengehalten. Der US-Fondsriese Blackrock musste schon deshalb neue Aktien zeichnen, weil seine Papiere zum Teil in börsennotierten Indexfonds (ETFs) liegen, die etwa den deutschen Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen abbilden müssen.

Die Deutsche Bank hatte 687,5 Millionen Aktien zu je 11,65 Euro angeboten - mit einem Abschlag von 26 Prozent auf den um den Wert der Bezugsrechte bereinigten Kurs von 15,35 Euro. Die bestehenden Aktien hielten sich während der Zeichnungsfrist stabil über diesem Kurs. Am Freitag lagen sie bei 15,50 Euro.

von Kathrin Jones und Alexander Hübner, Reuters

