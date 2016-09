Aktie stürzt an Wall Street um mehr als 6 Prozent ab Deutsche Bank: Kampf gegen Gerüchte in USA

Zur Großbildansicht REUTERS Sorgen - Deutsche Bank

Die Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen versucht in den USA aufflammendes Misstrauen in ihre operative finanzielle Solidität zu ersticken. Am Donnerstag war der Kurs der Bank an der Wall Street um 6,31 Prozent gefallen, nachdem Informationen bekannt geworden waren, nach denen einige Hedgefonds ihr Geschäft mit Deutschlands größtem Geldhaus reduziert hätten.

Die Kunden im sogenannten Derivate-Clearing hätten einige überschüssige Geldbestände und Positionen abgezogen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf ein ihr vorliegendes internes Dokument der Bank. Die große Mehrheit der über 200 Derivate-Clearing-Kunden habe allerdings keine Veränderungen vorgenommen. Unter Derivate-Clearing versteht man die Abwicklung von Geschäften mit komplizierten Finanzprodukten. Dabei wird die Stabilität des Geschäftspartners als wichtig empfunden. Anleger hatten die Entscheidungen der Deutsche-Bank-Kunden als Misstrauensvotum interpretiert.

Nach der Meldung verschickten die Frankfurter ein Statement: "Unsere Handelskunden zählen zu den weltweit versiertesten Investoren. Wir sind zuversichtlich, dass deren überwiegende Mehrzahl sich der stabilen finanziellen Lage der Bank [...] bewusst ist." Der Chairman des Geschäfts mit Hedgefonds in der Deutschen Bank, Barry Bausano, versuchte Zweifel im Sender CNBC zu zerstreuen. Es habe in den vergangenen lediglich ganz normale Zu- und Abflüsse in seiner Sparte gegeben.

Die Deutsche Bank steht derzeit enorm unter Druck: In den USA droht eine Rekordstrafe von 14 Milliarden Dollar (aktuell knapp 12,5 Mrd Euro) in Vergleichsverhandlungen um Hypothekengeschäfte aus Zeiten vor der Finanzkrise. Anleger befürchten, dass die Bank ihr Kapital erhöhen muss. Die Bundesregierung wies jüngst gar einen Bericht zurück, es werde an einem Notfallplan für den Finanzkonzern gearbeitet

.

