Geldkonzern schafft Quartalsgewinn, aber: Deutsche Bank kündigt neuen Sparplan an

Zur Großbildansicht AFP Deutsche Bank: Ein Gewinn!

8





Die Deutsche Bank hat im dritten Quartal nach einem Milliardenverlust im Vorjahresquartal einen Nettogewinn von 278 Millionen Euro erzielt. Das teilte die Bank am Donnerstagmorgen in Frankfurt mit. Zudem hat der Konzern die Rückstellungen für Rechtsrisiken um rund 500 Millionen Euro auf 5,9 Milliarden Euro erhöht.

Die Zahlen sind ein Hinweis auf die Leistungsfähigkeit von Deutschlands führendem Geldhaus im Tagesgeschäft. Nach jahrelangem Missmanagement durchläuft die Bank seit Monaten eine harte Sanierung.

Der Verlust im dritten Quartal 2015 von 6 Milliarden Euro war hauptsächlich durch Abschreibungen auf Unternehmenswerte zustande gekommen. Dass die Bank nun einen Gewinn schreibt, liegt wesentlich am Wegfall dieser Abschreibungen. Die Erträge stiegen nur minimal um 200 Millionen Euro auf 7,5 Milliarden Euro.

Weiterhin kämpft die Bank mit hohen Kosten. So lag die Kostenquote im dritten Quartal bei 87 Prozent - und damit über dem Niveau des zweiten Quartals 2015 (85 Prozent). Die Kennziffer zeigt, wie viele Eurocent die Bank operativ ausgeben muss, um einen Euro Ertrag zu erzielen.

Mit deutlichen Worten kündigte Vorstandschef John Cryan einen verschärften Sparkurs an: "Wir werden demnächst Schritte unternehmen, um unsere Kosten noch stärker zu senken", sagte Cryan ein einer Telefonkonferenz mit Analysten. Bisher will die Bank 9000 der gut 100 000 Arbeitsplätze streichen, 4000 davon in Deutschland. Bis Ende 2017 sollen etwa 200 der 700 Filialen geschlossen werden.

Teil des Sparplans der Deutschen Bank ist ein weitgehender Rückzug aus Mittel- und Südamerika. Am Donnerstag teilten die Frankfurter etwa den Abschied aus Mexiko mit. Die Töchter Deutsche Bank Mexico und Deutsche Securities würden an die mexikanische InvestaBank verkauft. Die InvestaBank plant dazu eine Kapitalerhöhung um 2,5 Milliarden Peso (122 Millionen Euro). Den Kaufpreis nannte sie nicht. Die InvestaBank war 2014 durch die Übernahme des Mexiko-Geschäfts der Royal Bank of Scotland entstanden. Internationale Unternehmen und das Kapitalmarkt-Geschäft in Mexiko würden künftig von anderen Standorten betreut, teilte die Deutsche Bank mit.

In Mexiko hatte die Deutsche Bank 1957 eine erste Niederlassung eröffnet. Das Geldhaus hatte im vergangenen Jahr angekündigt, sich aus einigen Ländern - in Lateinamerika etwa Chile, Peru und Uruguay - zurückzuziehen. Erst vor zwei Monaten hatte sie einen Käufer für ihre Tochter in Argentinien gefunden.

mehr zu den Quartalszahlen in Kürze auf manager-magazin.de

Reuters, dpa-afx, soc

Alle Artikel und Hintergründe zu Deutsche Bank

Banken

Mehr manager magazin Zur Startseite