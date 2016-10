Die werbenden Dax-CEO und ihre Beziehungen zur Deutschen Bank Deutsche Bank: Die Reserve meldet sich zum Einsatz

Zur Großbildansicht AFP Wirbt als Eon-Chef für die Deutsche Bank, deren Aufsichtsrat er ist: Johannes Teyssen.

Zuletzt war die Krise der Deutschen Bank vor allem etwas für die Zirkel der Finanzingenieure und Regulierungsjuristen. Durch den Aktienabsturz in den vergangenen Tagen ist sie zu einem so populären Thema geraten, dass die Kundenberater der Bank ihr nicht mehr ausweichen können. Sie brauchen Argumente, um ihre verstörten Klienten zu halten. Denn wenn zu den teuren Sünden der jüngeren Vergangenheit nun auch noch der Verlust handfesten Geschäfts in der Gegenwart kommt, wird die Sanierung der Bank nahezu unmöglich.

Vorstandschef John Cryan warb jüngst schon via großemInterview in der Bild-Zeitung um Vertrauen, am Wochenende eilten ein paar Autoritätsträger der deutschen Wirtschaft zu Hilfe: Jürgen Hambrecht (BASF), Dieter Zetsche (Daimler), Johannes Teyssen (Eon), Peter Terium (RWE), Joe Kaeser (Siemens), Nikolaus von Bomhard (MunichRe) und Carsten Kengeter (Deutsche Börse) sprachen der Bank und deren Führungsduo Cryan sowie Aufsichtsratschef Paul Achleitner via Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ihr Vertrauen aus.

Die Riege ist einerseits beeindruckend, andererseits aber möglicherweise auch ein Beleg dafür, wie wichtig persönliche Netzwerke immer noch sind. Denn fast alle Protagonisten haben auch eine sehr persönliche Deutsche-Bank-Beziehung:

Jürgen Hambrecht (BASF): Keine andere Branche wird derzeit so durch Fusionen und Übernahmen umgewälzt wie die Chemieindustrie. DuPont und Dow, Bayer und Monsanto, Syngenta und ChemChina. Die Investmentbanker der Deutschen Bank haben sich bei sämtlichen lukrativen Konstellationen zurückgehalten. Sie hatten sich früh auf die Beratung der BASF festgelegt. Der Weltmarktführer wiederum, deren Aufsichtsratschef Hambrecht ist, muss ein Interesse haben, dass sein diesbezüglich wichtigster Dienstleister motiviert und handlungsfähig bleibt.

Dieter Zetsche (Daimler): Der Vorstandschef des Autokonzerns kann dem Aufsichtsratschef der Deutschen Bank, Paul Achleitner, nur dankbar sein. Achleitner ist Aufsichtsrat bei Daimler. Der Österreicher hat Zetsche gestützt, als es für den Daimler-Chef noch nicht so glänzend lief. Und Achleitner bleibt für Zetsche weiter richtig wichtig: Achleitner sitzt bei Daimler im Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats, also dem Gremium zur Vorbereitung der wirklich wichtigen Personalien.

Johannes Teyssen (Eon): Dass Johannes Teyssen in seiner Funktion als Eon-Chef der Deutschen Bank sein Vertrauen ausspricht, wirkt fast ein wenig tautologisch. Denn Teyssen ist Aufsichtsratsmitglied der - richtig - Deutschen Bank - und dort einer der wichtigsten Vertrauten Achleitners. Der Jurist kontrolliert bereits seit 2008 Deutschlands größtes Geldhaus und ist Mitglied in zwei wichtigen Ausschüssen des Gremiums.

Peter Terium (RWE): Deutsche-Bank-Chefaufseher Achleitner war bis zum Frühjahr 2013 Aufsichtsratsmitglied bei RWE und hatte geholfen, Terium auf den Chefposten zu hieven. Zwischenzeitlich war Achleitner sogar der Favorit auf den Posten des Chefkontrolleurs bei RWE, bevor er dann aber aufgrund der wachsenden Arbeitslast bei der Deutschen Bank aus dem Gremium zurücktrat.

Carsten Kengeter (Deutsche Börse): Der Vorstandschef der Deutschen Börse hat bei der UBS jahrelang eng mit John Cryan zusammengearbeitet. Kengeters Aufsichtsratschef ist Joachim Faber, der wiederum mit Achleitner in München eine Bürogemeinschaft betreibt und mit ihm einst zusammen im Allianz-Vorstand saß.

Folgen Sie Sven Clausen auf Twitter @ClausenSven folgen

Alle Artikel und Hintergründe zu Deutsche Bank

Corporate Governance

Mehr manager magazin Zur Startseite