Schwieriger Jahresauftakt für die Deutsche Bank Neuer Chef, alte Probleme

Christian Sewing: Der neue Chef der Deutschen Bank stellt am Donnerstag die Quartalsbilanz vor

Mit viel Rückenwind darf Deutsche-Bank -Chef Christian Sewing nicht rechnen, wenn Deutschlands größtes Geldhaus an diesem Donnerstag (26.04.) die Zahlen für das erste Quartal 2018 vorlegt. Bereits Mitte März hatte Finanzvorstand James von Moltke Investoren mit dem Hinweis auf ein schwieriges erstes Vierteljahr im Kapitalmarktgeschäft geschockt.

Sewing muss unter anderem die Frage beantworten, wie der Dax-Konzern sein Investmentbanking künftig aufstellen will. Die Sparte, zu der beispielsweise die Beratung von Firmen bei Börsengängen oder der Handel mit Wertpapieren aller Art gehört, war einst eine Goldgrube. Doch etliche Geschäfte fielen der Deutschen Bank im Nachhinein auf die Füße, juristische Streitigkeiten fraßen Milliarden. Hohe Kosten und strenge Regulierung erschweren das Geschäft zusätzlich - die Sparte ist heute eine der größten Baustellen des Dax-Konzerns.

Seit einiger Zeit lassen die Aufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) die Deutsche Bank durchrechnen, was eine Abwicklung des Investmentbankings kosten würde. Von Moltke betonte, damit sei "keinerlei Aufforderung der EZB verbunden, unser Handelsgeschäft zu schrumpfen". Bei der "rein analytischen Übung" gehe es "um einen - theoretischen - geordneten Rückzug, also kein Neugeschäft, aber auch keine Notverkäufe oder einen beschleunigten Abbau", sagte der Manager in einem Zeitungsinterview.

Sewing fordert mehr "Jägermentalität"

Der bisherige Privatkundenchef Sewing, der in einer Krisensitzung des Aufsichtsrates am 8. April mit sofortiger Wirkung zum Nachfolger von John Cryan ernannt worden war, hatte an seinem ersten Tag im neuen Job angekündigt, die Aufstellung der Investmentbank genau unter die Lupe zu nehmen: "Zuletzt konnten wir in wichtigen Bereichen wieder Marktanteile hinzugewinnen. Wir wissen aber auch, dass wir uns hier hinsichtlich unserer Ertrags-, Kosten- und Kapitalstruktur weiter verändern müssen." Insgesamt forderte Sewing nach drei Verlustjahren in Folge mehr "Jägermentalität" von den fast 100 000 Mitarbeitern.

300 Millionen Euro Überschuss erwartet - US-Konkurrenz weit entfernt

Für die ersten drei Monate des laufenden Jahres trauen Analysten der Deutschen Bank im Schnitt etwa 300 Millionen Euro Überschuss zu. Das wäre deutlich weniger als vor Jahresfrist, als ein Gewinnsprung auf 575 Millionen Euro zeitweise die Hoffnung genährt hatte, das Institut könnte endlich wieder an bessere Zeiten anknüpfen.

Von der US-Konkurrenz ist die Deutsche Bank seit Jahren meilenweit entfernt. Im ersten Quartal fuhr beispielsweise die Wall-Street-Größe Morgan Stanley dank des regen Handels an den Finanzmärkten und der Steuerreform von US-Präsident Donald Trump den besten Gewinn dieses Zeitraums in ihrer Geschichte ein: 2,7 Milliarden US-Dollar (rund 2,2 Mrd Euro). Die führende US-Investmentbank Goldman Sachs steigerte ihren Überschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut ein Viertel auf 2,8 Milliarden Dollar (rund 2,3 Mrd Euro).

