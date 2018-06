Kapitalquoten zeigen sich belastbar Deutsche Bank nimmt erste Stresstest-Hürde in den USA

Zur Großbildansicht DPA Deutsche Bank an der New Yorker Wall Street: Die US-Notenbank ist offenbar zufrieden mit dem Abschneiden ausländischer Großbanken bei dem Stresstest

Die Deutsche Bank hat den ersten Teil des US-Stresstests für große Geldinstitute bestanden. Wie die US-Notenbank am Donnerstagabend (Ortszeit) mitteilte, erfüllte die US-Tochter DB USA die Vorgaben deutlich. Das größte deutsche Geldhaus erklärte, dass selbst in einem sehr negativen Szenario die harte Kernkapitalquote (CET1) nicht unter 12,2 Prozent fallen und damit den Mindestwert von 4,5 Prozent deutlich übertreffen würde.

Auch für alle anderen Kapitalquoten seien die Mindestwerte übertroffen worden. Den zweiten Teil der Belastungsprobe will die Fed am Donnerstag kommender Woche veröffentlichen. Er gilt als die größere Hürde.

Bei dem Test wurde simuliert, wie sich ein extremer Wirtschaftsabschwung mit einer Arbeitslosenquote von 10 Prozent auf die Kapitalpolster der Banken auswirken würde. Solche Simulationen werden seit der Finanzkrise 2008/09 regelmäßig von den Aufsehern in vielen Ländern durchgespielt - in Deutschland und Europa von der Europäischen Zentralbank.

Auch UBS und Credit Suisse bestanden ersten Stresstest

Die Deutsche Bank gehört zur Gruppe von Instituten, die von den Aufsehern wegen ihrer Größe, ihrer Vernetzung innerhalb des Finanzsystems und wegen ihrer Geschäfte besonders kritisch unter die Lupe genommen werden. Vor einigen Jahren bezeichnete der Internationale Währungsfonds das Frankfurter Geldhaus sinngemäß als riskanteste Bank der Welt. Vor allem ihr Derivatebestand im sogenannten Handelsbuch gilt vielen Experten als sehr riskant.

Und die Risiken der Bank sind noch nicht verschwunden: Der Stabilitätsrat (FSB) in Basel kam Ende November 2017 zu dem Schluss, die Deutsche Bank sei mit Abstrichen gefährlich und zähle daher weiter zu den weltweit 30 systemrelevanten Banken. Die "G-SIB"-Liste wird einmal pro Jahr aktualisiert.

Der seit April amtierende Vorstandschef Christian Sewing hat dem Institut eine umfassende Rosskur verordnet. Er will er sich künftig stärker auf Geschäfte in Deutschland und Europa konzentrieren und hat insbesondere in den USA und am Standort London zahlreiche Stellen im zuletzt schwächelnden Investmentbanking gestrichen.

Die Schweizer Großbanken UBS und Credit Suisse bestanden den US-Stresstest ebenfalls deutlich. Aus Fed-Kreisen verlautete, man sei allgemein mit dem Abschneiden der ausländischen Banken zufrieden. Diese hatten für die Vorbereitung weniger Zeit als ihre US-Konkurrenten.

rei/Reuters