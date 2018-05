Drastische Einschnitte im Aktiengeschäft, Verschärfung des Sparkurses Deutsche Bank will mindestens 7000 Stellen streichen

Zur Großbildansicht DPA Christian Sewing: Investmentbanking soll schrumpfen

Der neue Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing setzt den Rotstift an. Tausende Stellen sollen gestrichen werden. Es trifft vor allem das Investmentbanking.

Die Deutsche Bank will nach eigenen Angaben mehr als 7000 Stellen streichen. Wie die Deutsche Bank am Donnerstag mitteilte, soll sich die Zahl der Vollzeitstellen im Zuge des geplanten Konzernumbaus von derzeit etwas mehr als 97.000 auf "deutlich unter" 90.000 verringern. Der Stellenabbau sei bereits im Gange. Der inzwischen abgelöste Vorstandschef John Cryan hatte 2015 schon die Streichung von etwa 9000 Jobs eingeleitet.

Wie das größte deutsche Geldhaus am Donnerstag in Frankfurt mitteilte, sollen alleine im Handel mit Aktien ein Viertel aller Jobs weltweit dem Rotstift zum Opfer fallen. Im Aktienhandel werde sich die Bank künftig auf elektronische Lösungen und die weltweit relevantesten Kunden konzentrieren. Im Finanzierungsgeschäft mit Hedgefonds will sie das Bilanzvolumen um ein Viertel verkleinern, das entspricht einem Rückgang um etwa 50 Milliarden Euro. Durch die Streichungen, die bis zu 800 Millionen Euro kosten dürften, werde das Jahresergebnis 2018 "beeinträchtigt", hieß es.

Allein im Aktienhandel soll ein Viertel der Jobs wegfallen

Durch diese und andere Maßnahmen soll das Bilanzvolumen der Unternehmens- und Investmentbank um mehr als 100 Milliarden Euro sinken. Das entspricht rund einem Zehntel des Bilanzvolumens von rund 1050 Milliarden Euro zum Ende des ersten Quartals 2018. Der Großteil des Abbaus soll bereits im Jahr 2018 erfolgen.

"Wir stehen zu unserer Unternehmens- und Investmentbank und bleiben international - daran werden wir nicht rütteln", erklärte der neue Vorstandsvorsitzende Christian Sewing. "Wir sind Europas Alternative im internationalen Finanzierungs- und Kapitalmarktgeschäft. Aber wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir wirklich gut können."

Am Vortag hatte unter anderem bereits das "Wall Street Journal" von dem drohenden Personal-Kahlschlag berichtet. Demnach würde die Bank weltweit rund 10.000 Stellen streichen. Die Aktie der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen hatte daraufhin zunächst kräftig nachgegeben. Am Donnerstag notierte das Papier eine Stunde vor Handelsbeginn vorbörslich mit 1 Prozent im Plus.

Bei der heutigen Hauptversammlung muss Sewing die Anteilseigner von seinem geplanten Kurswechsel überzeugen. Er hatte bereits Ende April angekündigt, das Investmentbanking - einst Quelle großer Gewinne - einschrumpfen und die Bank auf das Geschäft mit Privat- und Unternehmenskunden in Europa ausrichten zu wollen. Ein Stellenabbau sei dabei unvermeidlich. Mit dem Umbau will die Deutsche Bank die Kosten senken.

Hinzu kommt die Fusion der Deutschen Bank mit der Postbank. Auch dabei könnten zahlreiche Stellen wegfallen. In den kommenden vier Jahren sollten jeweils 1500 Mitarbeiter über freiwillige Abfindungsprogramme und natürliche Fluktuation das Unternehmen verlassen.

Das Kreditinstitut hatte im vergangenen Jahr das dritte Jahr in Folge Verlust gemacht. Anfang April tauschte der Konzern den Vorstandsvorsitzenden aus - der Brite John Cryan musste gehen, Sewing, bislang Chef des Privat- und Firmenkundenbereichs, rückte an die Spitze.

Zur Großbildansicht DPA Paul Achleitner: Der Aufsichtsratschef steht in der Kritik

Auf der Hauptversammlung wird auch Aufsichtsratschef Paul Achleitner die eine oder andere Frage zu beantworten haben. Achleitner ist nicht unumstritten, der Chefaufseher hatte Anfang April den Sanierer Paul Cryan durch das Deutsche-Bank-Eigengewächs Christian Sewing ersetzt. Sewing will während der Hauptversammlung seine Pläne für die Zukunft der Deutschen Bank erläutern - er kann sich der Aufmerksamkeit der leidgeprüften Aktionäre sicher sein.