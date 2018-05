Offene Plattform angestrebt Deutsche Bank beerdigt Digitalbank-Pläne

Die Deutsche Bank begräbt ihre Pläne für eine Digitalbank und setzt stattdessen auf eine auch für Produkte anderer Anbieter offene Plattform. "Anders als im Oktober 2017 angekündigt, wird die Deutsche Privat- und Firmenkundenbank Ende 2018 nicht mit einer neuen Digitalbank an den Start gehen", sagte ein Banksprecher am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Statt einer Bank mit einem Konto im Mittelpunkt gehe es in Richtung einer digitalen Plattform.

Bereits heute vermittelt die Deutsche Bank auf ihrem "Zinsmarkt" Sparer an andere Institute, die höhere Zinsen auf Festgeld zahlen. Geplant sind neue Angebote für die Kunden der Deutschen Bank und der Postbank, die über das klassische Bankgeschäft hinausgehen. Konkreter äußert sich der Konzern bislang nicht, Details will die Deutsche Bank erst im vierten Quartal nennen.

Im Oktober 2017 hatte die Deutsche Bank noch angekündigt, Ende 2018 mit einer neuen Digitalbank an den Markt gehen zu wollen, in deren Mittelpunkt ein kostenfreies Konto stehen sollte. Damit wollt die Bank vor allem junge, digital-affine Kunden ansprechen. Inzwischen hat die Bank offenbar erkannt, dass sie sich damit kaum von großen Direktbanken wie ING-Diba, DKB und Comdirect absetzen könnte.

Auch andere Banken setzen angesichts der Herausforderungen durch Fintechs auf Online-Marktplätze, die Kunden auch an andere Anbieter vermitteln. Ihre Hoffnung dabei ist, dass die Verbraucher auf den Plattformen der Banken bleiben und die Geldhäuser Provisionen verbuchen und die Daten nutzen können.

Dass das Modell einer weitgehend digitalen Bank erfolgreich durchaus sein kann, zeigt der niederländische Finanzkonzern ING, der in Deutschland unter dem Namen ING Diba die anderen Banken das Fürchten lehrt und ihnen Kunden in großem Stil abjagt. Der Konzern hatte erst massiv abgespeckt und sich dann zum Vorreiter in punkto Digitalisierung gemausert. ING-Chef Ralph Hamers gilt als der Prototyp des modernen, von Technologie begeisterten und zu einem radikalen Umbau des Geschäftsmodells bereiten Bank-Managers.

