Aufsichtsrat entscheidet über John Cryan Deutsche Bank: Showdown am Sonntag

Zur Großbildansicht DPA War es das dann? John Cryan und Paul Achleitner (r.), hier auf der Hauptversammlung der Deutschen Bank im Mai 2017.

Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank steht unmittelbar vor einer Entscheidung über seine künftige Führung und die Zukunft John Cryans an der Vorstandsspitze. Für den morgigen Sonntag hat Aufsichtsratschef Paul Achleitner nach Informationen von manager-magazin.de seine Mitkontrolleure zu einer Telefonkonferenz gebeten.

Die Terminierung lässt auf die Dringlichkeit der Sitzung schließen. Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Achleitner einen Nachfolger für Cryan sucht. Dem Briten werden eine schleppende Umsetzung der Sanierung des größten deutschen Geldhauses und infolgedessen schlechte Zahlen vorgeworfen. Zudem drohte die Unzufriedenheit mit dem Zustand der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen von Cryan auf Achleitner überzugreifen. Schon sein bislang letztes großes Vorstands-Revirement, das Cryan an die Spitze spülte, hatte Achleitner an einem Wochenende mit seinem Aufsichtsrat durchgezogen.

Nach Informationen aus Finanzkreisen wird auf dem Treffen des Aufsichtsrats am Sonntag über die Zukunft Cryans und Achleitners Vorschlag für dessen Nachfolge diskutiert. Danach sei es Achleitners Ziel, am Ende der Sitzung den Investoren und der Öffentlichkeit eine Lösung präsentieren zu können. Wen der Österreicher als neue Vorstandsspitze vorschlagen will, war zunächst nicht zu erfahren. Über das Treffen des Aufsichtsrats am Sonntag hatte zuerst das "Handelsblatt" berichtet.

soc